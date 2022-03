Emmanuel Macron est apparu sur des photos en tenue décontractée et mal rasé, ce qui est très inhabituel pour le président de la République française. Est-ce pour montrer qu’il est plus accessible ? Ou qu’il travaille 24 heures sur 24 ? Des spécialistes se prononcent.

Olivia Lévy La Presse

Le look du président de la République, mal rasé, portant un hoodie noir et un jean, a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Les photos, prises dimanche, ont été publiées lundi sur le compte Instagram de sa photographe officielle, Soazig de la Moissonnière. Elle y écrit : « Fin de soirée, salon doré, Élysée, Emmanuel Macron lors d’appels internationaux. »

Pour Mireille Lalancette, professeure de communication politique à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Emmanuel Macron y apparaît « comme un président qui travaille sept jours sur sept. C’est le week-end, mais on voit qu’il n’a pas eu le temps de se raser, de se coiffer. Il montre qu’il travaille sans relâche, prêt à tout pour régler les conflits et dénouer la crise en Ukraine », analyse-t-elle.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE SOAZIG DE LA MOISSONNIÈRE Le président de la République française, Emmanuel Macron, le 13 mars à l’Élysée avec son équipe

Elle note aussi le contraste entre les dorures du salon de l’Élysée et la tenue décontractée du chef d’État. « On voit qu’il a mangé sur le coin de la table, il y a des verres d’eau, les pieuvres pour les conférences téléphoniques. Ce sont des photos prises sur le vif. Même officielles, elles ont un côté spontané », souligne-t-elle.

Les photos s’attirent toutefois aussi des critiques. Certains crient à la mise en scène, et d’autres lui reprochent de vouloir ressembler au président ukrainien Volodymyr Zelensky, toujours vêtu de simples t-shirts et hoodies, et qui s’attire les commentaires favorables de l’opinion publique du monde entier depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Mais on ne peut pas comparer, ils ne sont vraiment pas dans la même situation », rappelle Elizabeth Pineau, journaliste politique à l’agence Reuters et autrice du livre Le Vestiaire des politiques.

Un hoodie militaire

Et attention, rien n’a été laissé au hasard. Car le hoodie que porte le président Emmanuel Macron est celui de l’armée française. On y voit le sigle CPA 10, qui est le commando de parachutistes numéro 10, une unité d’élite située sur une base aérienne près d’Orléans.

« Le vêtement n’est pas anodin, c’est celui de l’armée française. Le président est aussi le chef des armées, et nous sommes en temps de guerre. Le vêtement est utilisé comme outil de communication, et on en a ici un bel exemple, car en plus, nous sommes en campagne électorale en France, et Emmanuel Macron est candidat », explique Elizabeth Pineau.

La journaliste française voit plusieurs messages à ces photos.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE SOAZIG DE LA MOISSONNIÈRE Emmanuel Macron portant un hoodie où l’on voit sigle CPA 10

Il y a le président qui travaille jour et nuit, mal rasé, mais aussi il rappelle qu’il a 44 ans, qu’il est jeune et qu’il porte des hoodies confortables comme tout le monde. Mais le sien est militaire parce qu’il est le chef des armées. C’est de la communication politique. Elizabeth Pineau, journaliste politique

Pour Stéphane Le Duc, chargé de cours à l’École supérieure de mode ESG UQAM, le contraste est d’autant plus saisissant qu’Emmanuel Macron a toujours eu une allure très soignée.

« Il est toujours impeccable, très élégant, de style classique. Les costumes sombres bien coupés. Il incarne une certaine perception qu’on a de la France d’un point de vue mode. »

SOAZIG DE LA MOISSONNIÈRE Ces photos du président de la République française en tenue décontractée ont suscité de nombreux commentaires.

Il pense cependant que ces images lui donnent un vrai coup de jeune. « Cette allure sportive le rajeunit. On le voit dans l’action, les dossiers sous le bras, avec un hoodie qui est le vêtement par excellence de la génération Z. Ça casse son image figée et ça lui va bien », pense Stéphane Le Duc.

Elizabeth Pineau remarque qu’entre son entrée en fonction en 2017 et 2022, le visage d’Emmanuel Macron a beaucoup changé. « En début de quinquennat, Emmanuel Macron ne voulait pas paraître trop jeune, car on pouvait ne pas le prendre au sérieux. On l’a vu de très rares fois en tenue plus décontractée, seulement quand il était en vacances. Depuis cinq ans, il a pris des rides, des cheveux blancs, il est marqué par le poids de la fonction et les nuits blanches, et ça lui sert. Ces photos ont été prises de très près, au naturel. Il y a une volonté de le montrer au travail et les traits tirés », conclut la journaliste Elizabeth Pineau.