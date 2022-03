Jessica Durand aime les univers fantastiques depuis son plus jeune âge. Elle est donc partie prenante des projets de sa mère, Nancy Sirois, y compris Alter Persona Concept. « Ça fait changement des maquillages glam et c’est aussi plus original que des photos de naissance », dit la jeune femme de 22 ans en riant.

« J’ai toujours une idée de départ, parfois je fais des tests sur moi, explique Jacinthe Hélary, maquilleuse autodidacte. Je recueille des idées un peu partout, à partir desquelles je me fais un tableau d’inspiration. Mais je me permets aussi d’improviser. »

Il y a une quinzaine d’années, Nancy Sirois s’est mise à fabriquer des pièces d’armure de cuir pour les femmes, de plus en plus nombreuses sur les champs de bataille des jeux de rôle grandeur nature. Elle a depuis joint son expertise à celle de la maquilleuse Jacinthe Hélary, avec qui elle vient de lancer Alter Persona Concept, qui invite les femmes à plonger dans des univers fantastiques le temps d’une séance photo.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Alter Persona Concept s’inscrit dans la continuité des Sœurs d’Armes, entreprise fondée par Nancy Sirois et qui s’est bâti une réputation enviable dans l’univers du jeu de rôle grandeur nature – des femmes d’ici comme de l’étranger se battent avec les armures faites à la main par l’artisane de Val-Bélair. Mais comme ce loisir est en pause forcée depuis le début de la pandémie, Nancy Sirois a accueilli cet arrêt en se tournant vers la photographie afin de réaliser ses propres séances photo, dans un studio aménagé chez son amie Jacinthe Hélary, à Pont-Rouge.

« Sœurs d’Armes a une clientèle féminine, on continue d’offrir quelque chose de spécifique aux femmes avec Alter Persona Concept, explique Jacinthe Hélary. Le maquillage, les femmes le font pour elles, c’est fou ce que ça peut donner confiance. C’est une expérience qui leur permet de se sentir belles et fortes. »

Elles s’approprient beaucoup l’univers de leurs personnages. Elles sont sûres d’elles, ne craignent pas le jugement des autres, elles assument ce qu’elles font. Il y a bien sûr le côté “badass” des guerrières, mais il y a aussi d’autres thèmes qui leur permettent de vivre un fantasme. Jacinthe Hélary, maquilleuse et cofondatrice d’Alter Persona Concept

PHOTO NANCY SIROIS, FOURNIE PAR LES SŒURS D’ARMES Nancy Sirois, Jacinthe Hélary et Jessica Durand se sont amusées à créer une version féminine du populaire Witcher. Comme pour la plupart des séances photo, l’équipe d’Alter Persona Concept profite d’échanges de bons procédés avec d’autres artisans, comme le fabricant québécois Calimacil, de Sherbrooke, qui fournit des armes de mousse en retour du droit d’utiliser les photos pour sa publicité.

Un coup d’œil à leurs projets suffit pour voir à quel point les deux artisanes ne laissent rien au hasard. Il y a quelques semaines, elles ont eu l’idée de créer le pendant féminin de la série The Witcher. « On est rendues à plus de 200 000 vues sur Facebook. On n’avait jamais vu ça, dit Nancy Sirois. On tripe sur la série télé, on s’est mis en tête de faire un Witcher fille, un “genderbend", pour rire. » Le résultat est saisissant de réalisme, le genre justement qui inspire les clientes des séances photo d’Alter Persona Concept. Il ne s’agit en fait que d’un exemple des univers proposés par les deux entrepreneures.

C’est dans cet état d’esprit que Cindy Savard s’est prêtée au jeu il y a quelques jours, prenant la pose dans plusieurs univers différents dans le but d’en faire un recueil qu’elle entend donner en cadeau à son nouveau conjoint. « Je suis comme une guerrière, je me suis découvert un côté fort en préparant ma séance, soutient la jeune femme. Je suis quelqu’un qui a été toujours été super droit dans la vie, j’ai toujours tout fait pour être la meilleure personne possible. J’ai découvert un côté plus libre que je contenais malgré moi. Avant, jamais je ne voulais être sur les photos… »

Cindy Savard a choisi à la dernière minute d’ajouter un tableau où elle enfile l’armure d’une guerrière viking, profitant du fait que Nancy Sirois a un vaste choix de costumes d’inspiration norse préparés il y a quelques années à l’occasion des Comicon de Montréal et d’Ottawa, entre autres. C’est d’ailleurs à cette occasion que Nancy Sirois a fait équipe avec Jacinthe Hélary.

Loin des stéréotypes

Si les univers créés par Nancy Sirois et Jacinthe Hélary suscitent autant la fascination, c’est qu’ils sont avant tout crédibles. Les armures et les costumes ont été conçus pour être fonctionnels afin que les femmes puissent les porter pendant des heures lors de batailles. Tous les morceaux imaginés par Nancy sont d’ailleurs testés par sa fille Jessica Durand, qui, à 22 ans, est non seulement mannequin attitrée des Sœurs d’Armes et d’Alter Persona Concept, mais aussi jeune vétérane des grandes batailles de Bicolline, qui regroupent chaque année près de 4000 passionnés à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie.

L’offre pour les hommes était déjà très grande, mais il n’y avait absolument rien pour les femmes. Une fille sait comment ça marche, elle sait ce que ça prend pour que ce soit confortable, mais aussi, elle veut être belle. Nancy Sirois, fondatrice de Sœurs d’Armes et cofondatrice d’Alter Persona Concept

« Je tiens toutefois mordicus à m’éloigner du stéréotype véhiculé par bien des jeux vidéo, où les filles sont presque nues, affirme Nancy Sirois. Moi, elles sont habillées au complet ! J’amenais ma fille dans les Comicon quand elle avait 14 ans, il était hors de question qu’elle se promène toute nue ! De toute façon, je lui ai dit qu’elle allait pogner en masse avec une armure ! »