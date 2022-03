Un mot de cinq lettres pour définir le minijeu en ligne Wordle (« Le Mot » en français) ? Viral. Et s’il reste simple à jouer, diverses stratégies peuvent toutefois être employées pour trouver plus facilement la clé du jour. Un linguiste nous donne des pistes, complétées par des conseils d’internautes accros au Mot.

Sylvain Sarrazin La Presse

Petit rappel : Le Mot consiste à deviner un terme de cinq lettres en six tentatives. À chaque essai, les lettres contenues dans la réponse sont soulignées, en vert si elles sont bien placées, en jaune si elles sont présentes mais dans une autre position (les couleurs diffèrent selon les versions). Un seul mot peut être deviné par jour, ce qui crée une sorte de rituel quotidien pour des millions d’internautes.

Pour le trouver, on peut s’en remettre au hasard… ou prêter l’oreille au linguiste Richard Compton, qui connaît le jeu, qui pointe quelques astuces pour maximiser ses chances de réussite.

« La première stratégie serait de commencer avec des mots contenant les lettres les plus courantes en français. E, a, i, s et n sont les lettres les plus fréquentes parmi les mots dont les formes ne sont pas fléchies », indique ce professeur de linguistique à l’UQAM, suggérant par exemple de débuter par « saine ».

Ensuite, si cette première pêche est infructueuse, on continue de former des mots en puisant dans la tête de liste des lettres les plus fréquentes : r, t, o, l et u. Si l’une des lettres de la tentative précédente est mal placée, on pourrait la réutiliser pour tenter de trouver sa place – par exemple en jouant « trous » ou « tours » – ou se tourner vers une autre lettre. En jouant « moult » au deuxième tour, nous avons souvent réussi à résoudre rapidement l’énigme. À noter : certains joueurs conseillent, pour les deuxièmes et troisièmes tentatives, de ne pas réutiliser les lettres trouvées au premier essai, même si elles sont bien placées, afin de réduire le plus possible l’éventail des possibilités.

Les lettres du français, de la plus fréquente à la moins courante E a i s n r t o l u d c m p g b v h f q y x j k w z Source : laboratoire CLLE de Toulouse

Richard Compton attire notre attention sur les voyelles : en principe, les mots de cinq lettres ont plus de probabilité d’en contenir deux plutôt qu’une seule ou trois ; le y étant, bien sûr, beaucoup plus rare. Ensuite, quand vient le temps de dévoiler des consonnes, il évoque les contraintes phonotactiques. « Il y a certaines combinaisons de sons qui seront possibles ou impossibles », explique-t-il, mais aussi des formes de syllabes plus fréquentes. « Par exemple, si j’ai un l en deuxième position, une voyelle pourrait la précéder, mais aussi cl, pl… » Il souligne également la musicalité propre au français, avec des syllabes à l’amorce plus dure et aux finales plus chantantes (« clou »).

Des études suggèrent que nous sommes plus portés à penser spontanément à des mots débutant par des consonnes.

Toutes les langues privilégient les syllabes consonnes-voyelles. Nous avons donc une certaine prédisposition à jouer des mots qui ne commencent que par des consonnes. Richard Compton, professeur de linguistique à l’UQAM

En effet, en effectuant une partie avec le linguiste, nous avons constaté que nos quatre premiers essais avaient une consonne en tête, alors que le mot à trouver était « opium ».

Certaines lettres devraient donner de forts indices grâce aux règles orthographiques. « Gardez par exemple à l’esprit que, très souvent, le q est presque toujours suivi d’un u », ou encore qu’un g en fin de mot sera probablement suivi d’un ue ou e.

Attention aux lettres doublées : les mots à trouver en contiennent parfois, ce qui peut constituer un piège, car une lettre bien placée donne l’illusion qu’elle n’est pas réutilisable. La Banque de dépannage linguistique de l’OQLF nous apprend que les lettres l, s et n sont celles qui sont le plus fréquemment doublées en français.

Enfin, comme au Scrabble, un large vocabulaire sera aussi un atout. Si ces conseils ne portent pas leurs fruits, pas de panique : vous aurez une autre chance demain, et encore une autre après-demain…