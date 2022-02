Mesures sanitaires

Prochaine étape : apprendre à gérer le risque

On se voit entre amis ou pas ? On va au resto ou on attend ? Ces décisions ont longtemps été tributaires des mesures sanitaires. Mais dans l’avenir, c’est une évidence : elles reviendront de plus en plus aux individus. La tolérance au risque de contracter la COVID-19 varie énormément d’une personne à l’autre. Et elle évolue.