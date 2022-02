Vivre à deux n’est pas toujours simple, surtout lorsque nos différences causent des conflits. Comment composer avec nos contrastes et faire preuve de souplesse ? Comment vivre une relation harmonieuse et stable ? C’est ce que le psychologue spécialisé en thérapie de couple François St Père nous explique dans Amoureux et heureux malgré nos différences, un livre écrit avec la collaboration de France Duval. Entrevue.

Olivia Lévy La Presse

Q. Ce que l’on comprend à la lecture de votre livre, c’est que notre tempérament est d’origine génétique et héréditaire et qu’on ne peut pas vraiment le changer ?

R. Nous sommes régis par notre tempérament et notre intelligence, qui sont des facteurs hérités à la naissance. La personnalité est cristallisée à 30 ans, il faut donc être réaliste quand on demande des changements à notre partenaire. Les gens ne tiennent pas compte de la personnalité, du tempérament et de l’attachement qui influencent notre vie, mais qu’on ne peut pas modifier. Ce qui est fondamental, c’est d’avoir la connaissance de soi et de l’autre pour avoir des attentes réalistes. Rarement on va se poser la question : mais qui est l’autre ? Mes attentes sont-elles légitimes ? Tellement de gens ont des attentes irréalistes face à leurs partenaires. Le tempérament, que ce soit la persévérance, la concentration, l’humeur, les réactions, l’adaptabilité, ce sont des facteurs innés. Vous mettez 10 enfants autour d’une table avec un sac de bonbons, il y en a qui vont les manger jusqu’à se rendre malades alors que d’autres ont la capacité de retarder l’assouvissement de leurs besoins, ils sont moins impulsifs. Ce sont des caractéristiques qui changent très peu au cours de notre vie.

PHOTO FRANÇOIS COUTURE, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME François St Père, psychologue spécialisé en thérapie de couple et conférencier

Q. Il y a des gens qui sont donc plus faciles à vivre que d’autres, mais ils n’y sont pour rien ?

R. La vie est juste et injuste parfois parce qu’on naît avec plusieurs caractéristiques. L’intelligence, par exemple, qui est cette capacité de comprendre, de faire des liens. Il y a les personnalités qui sont très consciencieuses, qui sont fiables et responsables, ça aide dans la vie, évidemment. Une personnalité plus sanguine, qui sera moins dans l’analyse et la nuance, ça fait des gens colorés et divertissants, mais peut-être plus difficiles à vivre, avec plus d’impulsivité et de réactivité, moins équipés pour être en relation avec les autres et en couple.

Q. Dans 80 % des cas, c’est l’incompréhension devant les différences individuelles qui est à l’origine des conflits et des séparations ?

R. Nous sommes tous exposés aux différences individuelles, ça fait partie de la vie de couple. Au fil du temps, on sera irrité par le comportement de l’autre, ce qui crée des conflits, mais il faut apprendre à composer avec ces différences de manière constructive. Apprendre à nommer les réactions émotionnelles qu’on éprouve quand notre partenaire prononce des paroles blessantes. Car les conflits et interactions négatives qui se répètent vont user les gens et leurs relations. Les couples sortent des interactions négatives en étant frustrés, tristes, déçus, rarement apaisés.

Q. L’attachement aussi varie d’une personne à une autre.

R. C’est fondamental. L’attachement conditionne tellement de comportements au sein d’un couple. L’attachement n’est pas hérité de façon génétique, mais on en est un peu victimes de la vie parce que l’attachement vient du lien qu’on a créé avec nos parents. S’ils nous ont négligés de façon significative, on risque de développer un attachement détaché, ce qui signifie qu’on n’a pas confiance aux autres, qu’on s’en méfie, et avec cette croyance, on contamine toute la relation, on se protège, on se dévoile moins, on est moins généreux. Alors qu’une personne qui a grandi avec le sentiment d’être aimée développera une confiance qui la suivra pendant toute sa vie.

Q. On se dit que votre livre fait office de manuel de survie pour mieux comprendre l’autre et pour que le couple dure !

R. Je rêve d’un programme qui serait enseigné à la fin du secondaire de tout ce qui est dans ce livre (et plus encore) pour que les gens puissent connaître vraiment qui ils sont et qu’ils comprennent les différences individuelles. Comment fonctionne une relation, comprendre les obstacles, les blessures, que faire pour perdurer dans le temps. Notre enfance, notre personnalité, notre tempérament, nos réactions émotives ont un effet sur notre couple. C’est très utile de savoir composer avec les différences, faire preuve de plus d’empathie et de compassion. Il y a un manque cruel de connaissances fondamentales pour arriver à être bien ensemble à plus long terme.

Q. On aspire tous à vivre une relation de couple harmonieuse, une relation qui nous rend heureux ?

R. Ce qu’il y a de plus essentiel dans la vie, c’est la relation qu’on entretient avec les autres. C’est ce qui procure le plus de bonheur. En couple, c’est la relation la plus étroite qu’on peut développer, se sentir apprécié, important, de savoir que cette personne sera avec nous dans les moments difficiles et qu’elle va contribuer à notre épanouissement. La grande majorité des gens aspirent à cette forme de relation, mais les gens sont très exigeants et ne sont pas prêts à faire des compromis et sacrifices. Beaucoup font le choix de ne pas habiter avec leur partenaire pour éviter la négociation liée aux différences. La relation de couple répond à tellement de besoins, mais force est de constater que 50 % des gens n’y arrivent pas et se séparent. La vie à deux, c’est un heureux mélange de tolérance et d’acceptation et de petits changements dans un équilibre qui est fragile, et lorsque les gens y arrivent, ils se déclarent relativement heureux et satisfaits.