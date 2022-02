On n’a jamais trop d’idées — ni de raisons ! – pour faire plaisir à ceux qu’on aime, petits ou grands. Voici huit suggestions de cadeaux charmants à offrir à la Saint-Valentin.

Laila Maalouf La Presse

Véronique Larocque La Presse

Douces fragrances

PHOTO FOURNIE PAR SOJA & CO. Coffret spécial de Soja & Co.

Pour embaumer l’atmosphère à la Saint-Valentin, la québécoise Soja & Co. a lancé un coffret spécial avec de nouveaux produits exclusifs : une bougie (eucalyptus, menthe et romarin) — fabriquée à la main de façon artisanale, à Montréal, avec de la cire de soja 100 % naturelle —, un bain moussant rose et champagne, un lait de bain ainsi qu’une huile de massage hydratante aux huiles essentielles et à base de plantes. En plus, on peut ajouter une note personnalisée, écrite à la main, en sélectionnant l’option cadeau dans le panier, lors de l’achat sur le site.

Prix : 69 $, en ligne ou dans les points de vente

Semer l’amour

PHOTO FOURNIE PAR MAYLINE CONFECTION Mayline Confection propose des cartes imprimées sur du papier ensemencé.

Romantique dans l’âme ? Rédigez une lettre d’amour dans l’une des charmantes cartes de l’entreprise québécoise Mayline Confection. Leur particularité ? Elles sont imprimées sur du papier ensemencé. Une fois plantée dans la terre, votre carte deviendra un beau bouquet de fleurs sauvages. Faire grandir l’amour… n’est-ce pas le summum du romantisme ?

Prix : 9,50 $ l’unité, en ligne

Pensée gourmande

PHOTO FOURNIE PAR BCUIT MTL Bcuit Mtl se spécialise dans les biscuits de fortune colorés.

D’amour ou d’amitié, se demandait Céline Dion dans les années 1980. Aujourd’hui, c’est Bcuit Mtl qui vous pose la question. Jolis et colorés, les biscuits de fortune de la Saint-Valentin de cette entreprise montréalaise recèlent des messages bilingues que l’on peut offrir à notre amour ou à nos amis. Un exemple ? « Ton sourire est plus efficace que la caféine pour m’énergiser. » Il est aussi possible de personnaliser son mot.

Prix : à partir de 2,25 $ le biscuit, en ligne. Livraison possible à Montréal et dans les environs.

Des bijoux de style vintage

PHOTO FOURNIE PAR HORACE JEWELRY Les colliers Emario/Emaria

Un bijou, voilà une idée qui séduira les plus romantiques, désireux d’offrir un cadeau qui dure et qui se portera en toute occasion. La marque québécoise de bijoux Horace Jewelry a justement lancé une collection d’une trentaine de pièces, exclusivement pour la Saint-Valentin, baptisée Avec amour. Des boucles d’oreille en argent sterling aux ravissants colliers Emario/Emaria, en acier inoxydable (plaqué or 18k) avec une pierre de couleur émeraude, toutes les créations sont d’inspiration vintage et conviendront à divers styles.

Prix : de 25 à 32 $, en ligne ou dans les points de vente

Tout pour le bain

PHOTO FOURNIE PAR LUSH Le coffret Lots Of Love

La marque Lush multiplie les nouveautés pour souligner la Saint-Valentin avec des produits pour le bain véganes et faits à la main. On peut choisir parmi huit produits vendus à l’unité, comme la gelée de douche Strawberry Heart, le savon New Rose, idéal pour soulager les peaux endolories ou irritées, le masque et exfoliant pour les lèvres Hot Lips ou encore l’adorable bombe pour le bain Love Bug, inspirée par le film Un amour de Coccinelle. Six coffrets sont aussi offerts en édition limitée, avec des noms évocateurs comme Lots Of Love, True Romance ou encore Self Love Club.

Prix : de 3,95 à 69,95 $, en boutique et en ligne

Pour les gars

PHOTO FOURNIE PAR MESBOBETTES « Pack de la Saint-Valentin » de Mesbobettes

L’entreprise québécoise Mesbobettes a trouvé un moyen original pour gâter son amoureux avec humour et le garder bien au chaud sous la couette cet hiver. Son « pack de la Saint-Valentin » inclut deux paires de boxers Hook Underwear, de la collection Freedom (dont une édition spéciale de la Saint-Valentin), deux paires de chaussettes et — le clou du paquet — un livret de faveurs sexuelles contenant 10 coupons « pour pimenter sa vie de couple ». À déballer à deux !

Prix : 59,99 $, en ligne

Bisous sucrés

PHOTO FOURNIE PAR KANDJU Jarre de 450 g de bonbons de Saint-Valentin

À la recherche d’un présent pour gâter toute la famille ? Moelleux et débordants de saveur, les bonbons KandJu raviront les cœurs (mais surtout les estomacs) des petits et des grands. En seaux, en jarres ou en brochettes, les jujubes de la collection de la Saint-Valentin prennent la forme de cœurs, de roses, de petits oursons ou encore celles des lettres x et o, parfaites pour envoyer des bisous sucrés.

Prix : 6,69 $ à 27,99 $, selon les formats, en ligne et dans certains points de vente

Réconfortantes peluches

PHOTO FOURNIE PAR FDMT Le chien est l’un des modèles de manimo les plus populaires.

Les incertitudes entourant la pandémie ont créé de l’anxiété chez beaucoup de personnes au cours des derniers mois. On le remarque chez les adultes, mais aussi chez les enfants. Envie de leur offrir un peu de réconfort ? Les peluches lourdes manimo, de l’entreprise fdmt, sont conçues pour avoir un effet calmant sur le corps et l’esprit. Chat, chien, lézard ou tortue, il s’agit du compagnon parfait pour les moments de détente.

Destinées aux enfants de 3 ans et plus. Les prix varient selon les modèles. En ligne, dans certaines pharmacies et d’autres points de vente.