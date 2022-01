La deuxième édition du Salon de conférences virtuelles sur le mariage « La vie après le Oui » se tiendra les 15 et 16 janvier.

Olivia Lévy La Presse

On y proposera des rencontres virtuelles et interactives avec des gens de l’industrie du mariage tels que fleuristes, photographes, traiteurs et DJ. « J’ai créé ce salon virtuel en pleine pandémie l’an dernier et c’est un grand succès. Ça fait du bien de pouvoir discuter, dans le confort de sa maison, avec de nombreux fournisseurs », explique Valérie Bigras, organisatrice de mariages et du Salon.

« On renseigne les futurs mariés, on répond à toutes leurs questions. On les guide, autant sur les nouvelles tendances des robes et des décorations que sur la clause COVID à faire ajouter aux contrats pour protéger les mariés ainsi que les fournisseurs », dit-elle.

Un défilé de mode de la Maison Ariane Carle sera présenté et il y aura plusieurs prix à gagner.

Prix des billets : 65 $ pour les deux journées