Des bonbons qui soignent les dents. Du café qui fait maigrir. Des chaussures qui font courir plus vite. Des nuages cliquables. Non, il ne s’agit pas de l’amorce d’un film de science-fiction, mais de tendances et d’innovations bien réelles, répertoriées dans le passionnant nouveau livre du journaliste techno Alain McKenna, 100 choses à savoir absolument en 2022. Nous lui avons parlé de cinq concepts qui façonneront selon lui le paysage de cette nouvelle année.

Laila Maalouf La Presse

« Tu boiras dans des bouteilles en papier »

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE PABOCO Bouteille de papier de Paboco

Après les pailles en papier, place aux bouteilles en papier ? Alain McKenna évoque dans son livre la bouteille de Paboco, conçue à partir de fibres de papier et déjà testée par Coca-Cola dans certains pays d’Europe pour remplacer le plastique. La bouteille de ketchup en plastique signée Heinz pourrait elle aussi être la dernière qu’on achète, écrit-il par ailleurs. « La question du plastique jetable, c’est extrêmement grave, rappelle-t-il. Chez nous, on a commencé depuis un petit bout de temps à enlever les plastiques de la salle de bains. J’ai remplacé les bouteilles de shampoing par des barres de shampoing dur. Il y a plein de produits domestiques comme ça qu’on peut échanger. Il existe même du savon à linge sous forme de feuilles qui se dissolvent dans l’eau. »

« La semaine de quatre jours sera populaire »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE De plus en plus d’employeurs songent à raccourcir la semaine de travail pour attirer les travailleurs.

De plus en plus d’employeurs songent à raccourcir la semaine de travail pour attirer les travailleurs. Le mouvement est déjà amorcé en Europe, alors que les résultats de chercheurs américains sont très encourageants, souligne-t-on dans le livre. « Il y a des tests qui se font et qui témoignent qu’on peut décrocher du travail un petit peu plus et être plus productif le temps qu’on est au bureau, et tout le monde gagne. C’est un peu ça, les effets constatés dans les projets pilotes des dernières années, souligne Alain McKenna. On parle sans arrêt de pénurie de main-d’œuvre… Ce n’est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre un horaire plus flexible, évidemment, mais les travailleurs ont plus de leviers pour négocier leurs conditions d’emploi. »

« Carey Price pourrait te souhaiter bonne fête »

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price

Aux États-Unis, la popularité de l’application Cameo — qui permet de recevoir une vidéo personnalisée de la part d’une célébrité — ne se dément pas. « C’est extrêmement populaire dans l’anglosphère en ce moment. Je pense qu’on s’en va vers ça quand on regarde comment TikTok évolue. Veut, veut pas, les réseaux sociaux nous poussent vers des gens qui sont des pôles, qui ont une certaine attraction plus grande que d’autres, et ce croisement de personnalités publiques et de sportifs avec les réseaux sociaux mène à ce genre de situation où les gens sont prêts à payer pour se faire envoyer un message vidéo par une star du hockey. L’équivalent francophone marcherait très, très fort au Québec, c’est sûr. Et la LNH est au courant de cette tendance-là. »

« Tu seras téléporté dans une salle près de chez toi »

PHOTO BRENDAN MCDERMID, ARCHIVES REUTERS La réalité mixte, vous connaissez ?

La réalité mixte, vous connaissez ? « Tu mets des lunettes qui projettent de l’information et qui ont des capteurs de mouvement qui te permettent de savoir où tu es dans l’environnement physique. Ça crée une réalité où tu as à la fois du virtuel et du réel, et ça s’en vient très fort », explique Alain McKenna. Le journaliste détaille dans son livre le projet de Guy Laliberté, Hanai World, qui permettrait aux spectateurs d’assister — à distance — à un évènement en direct comme s’ils étaient assis dans la salle, grâce à des caméras installées sur place à des postes stratégiques. « Microsoft, Facebook, Apple ont des projets, les grosses technos sont là-dedans ; il y a des milliards de dollars qui vont être investis dans la recherche et le développement. »

« Tu auras chaud (ou froid) à volonté »

IMAGE FOURNIE PAR EMBR LABS Bracelet Embr Wave

Avec le bracelet Embr Wave, qui vient d’arriver sur le marché, on peut maintenant leurrer son cerveau pour ajuster sa température corporelle. « C’est comme un thermostat personnel ; ça joue avec les sensations, mais ça ne changera pas la température dans la pièce ! Il y a plein de choses qu’on n’a pas encore découvertes, précise Alain McKenna. Les montres connectées détectent le rythme cardiaque en temps réel, la température de la peau… Pour l’instant, on utilise beaucoup les capteurs pour pousser les données sur son état de santé vers une application, mais la prochaine étape, c’est d’utiliser ces capteurs pour interagir ou envoyer à notre corps des informations ou des signaux qui permettent d’être en meilleure condition. » À quand un bracelet qui favoriserait le sommeil ?