Nos journalistes ont beau tester de nombreux jeux dans une année, certains titres restent leurs préférés. Voici les jeux qui animent le plus souvent leur soirée en famille ou entre amis.

Stéphanie Morin La Presse

Pierre-Marc Durivage La Presse

Exploding Kittens

Arrivé il n’y a pas très longtemps dans notre ludothèque, ce jeu de cartes à l’humour absurde a fait l’unanimité dans notre famille. Le but du jeu : éviter à tout prix les chatons qui explosent ! Ces cartes éliminent illico celui qui en pige une. Or, il y a quelques moyens de les éviter et de les refiler à ses adversaires. Pour des parties rapides, très interactives et un brin stressantes. (S. M.)

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 10

Âge : 7 ans et plus

Durée : environ 15 minutes

Prix : 33 $

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le coffret L’essentiel de Dungeons & Dragons arrive en magasin au mois de janvier dans sa version française.

L’essentiel de Dungeons & Dragons

Cet ensemble est sans doute la plus belle porte d’entrée pour ceux qui veulent s’initier au jeu de rôle sur table par excellence. Il y a tout ce qu’il faut dans cette boîte pour partir à l’aventure : livret de règles simplifié, cartes, fiches de personnages, dés polyédriques, écran de maître de jeu et recueil de scénarios. Les aventures d’initiation sont courtes, idéales pour les novices, mais néanmoins agréables pour les vétérans. (P. -M. D.)

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 6

Âge : 12 ans et plus

Durée : variable, selon le scénario

Prix : 34 $

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le jeu de société Telestrations déclenche chaque fois les rires.

Telestrations

Lorsque la famille (nombreuse) se réunit, ce jeu est immanquablement demandé. Pourquoi ? Il est archisimple et déclenche chaque fois les rires. De fait, on a tellement usé la première version du jeu (appelé à l’époque Esquissé) qu’on a fait récemment l’acquisition de la version québécoise. Un croisement très réussi entre le téléphone arabe et Fais-moi un dessin. (S. M.)

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 4 à 8

Âge : 12 ans et plus

Durée : 30 minutes

Prix : 45 $

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Incontournable, Carcassonne est le jeu de placement de tuiles familial par excellence.

Carcassonne

Apprécié par les joueurs de tous âges, Carcassonne est le jeu de placement de tuiles par excellence. Lancé en 2000, il a connu un tel succès que des dizaines d’extensions ont depuis été lancées pour bonifier l’expérience de jeu. N’empêche, la version de base consistant à placer ses pions sur les chemins, les villes, les abbayes ou les champs fait encore fureur chez nous après toutes ces années. (P. -M. D.)

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 5

Âge : 8 ans et plus

Durée : 1 h

Prix : 48 $

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Terraforming Mars est destiné aux joueurs aguerris qui n’ont pas peur des soirées de jeu qui s’étirent.

Terraforming Mars

Ce jeu à la thématique spatiale est un véritable phénomène depuis sa sortie en 2017. Il est esthétiquement peu invitant, mais sa mécanique de jeu est si efficace et les stratégies pour l’emporter sont si nombreuses qu’on est vite devenu accro. On a même ajouté quelques extensions pour varier le plaisir. Le jeu parfait pour les joueurs aguerris qui n’ont pas peur des longues parties.

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 1 à 5

Âge : 12 ans et plus

Durée : 90 à 120 minutes

Prix : 100 $

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les Loups-garous de Thiercelieux, pour l’ambiance !

Les Loups-garous de Thiercelieux

Ce jeu est conçu pour être joué en grand groupe, mais on peut y jouer à huit en saine distanciation ou dehors autour d’un bon feu ! On y tient le rôle d’honnêtes villageois, parmi lesquels se sont infiltrés des loups-garous qui dévorent leurs proies le soir venu, en tentant au matin de faire porter la faute sur les innocents. Sous la direction d’un bon narrateur, c’est le jeu d’ambiance idéal !

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : de 8 à 18

Âge : 10 ans et plus

Durée : 30 minutes

Prix : 15 $