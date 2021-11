Décembre approche, et nous pourrons enfin amorcer le décompte des jours qui nous séparent de Noël ! Voici huit suggestions de calendriers de l’avent pour agrémenter chaque journée avec une surprise bien choisie.

Des sucreries pour petits et grands

Toutes les excuses sont bonnes pour s’offrir une douceur chocolatée par jour, et Juliette & Chocolat a pensé à tous, avec un calendrier pour les enfants et un autre pour les adultes, tous deux conçus de façon artisanale dans son laboratoire de Longueuil. Pour les grands, on a réservé des exclusivités gourmandes, comme les guimauves à la fraise ou au pain d’épice, des roses des sables et des shots de chocolat chaud, tandis que les enfants auront droit à des carrés de riz soufflé et de guimauve enrobés de chocolat, parmi tant d’autres gâteries. Les petits pourront aussi décorer le sapin de Noël de la boîte avec les autocollants inclus dans les cases journalières.

Prix : 34,95 et 49,95 $, en ligne ou dans les restaurants

Des chocolats à partager

Parce qu’une grande partie du plaisir de déguster du chocolat est de le faire en bonne compagnie, Chocolats Favoris offre une édition à partager en plus de son calendrier de chocolats fins artisanaux. Ainsi, chaque jour, on y trouvera quatre chocolats (à répartir équitablement !), en plus d’un jeu amusant de Cherche et trouve qui divertira toute la famille. Tous les chocolats des calendriers sont faits de cacao durable à 100 % et l’utilisation du plastique dans les emballages a été réduite de 80 %, pour répondre aux valeurs chères à l’entreprise née dans la région de Québec.

Prix : 35,99 $ chacun, en ligne ou en boutique

Douceurs maternelles

Cerises aux épices de Noël, framboises à la rose, abricots à la lavande, citrons et yuzus font partie des parfums de confitures et de tartinades Bonne Maman qu’on découvrira pendant 24 jours jusqu’à Noël. Présentées dans un village de Noël magique, elles sont fabriquées en France et composées de quatre ingrédients naturels (fruits, jus de citron, sucre et pectine). Et il y a aussi un miel caché dans le calendrier !

Prix : 39,99 $, en épicerie (IGA et Metro)

Trésors exclusifs pour amateurs de bière

Les détaillants de bières spécialisés du Québec (DBSQ) reviennent encore une fois avec leur fameuse caisse de l’avent, qui comptera cette année sur la participation de brasseries réputées comme Dunham, Beauregard, Castor, Gallicus et Maltström. Cette année, 13 produits offerts dans la caisse seront inédits ou exclusifs, des brassins plus légers à boire en début de semaine ou des produits plus costauds à siroter au bord du feu le week-end. À la demande, des caisses sur mesure peuvent même être concoctées par votre détaillant préféré !

Prix : 134,79 $, en boutique

Une autre surprise bien fraîche

Les détaillants Tite Frette proposent eux aussi leur propre caisse de l’avent, il y en aura pour tous les goûts ! Blonde, rousse, noire, IPA, fruitée... Qui saura deviner la surprise du jour ? Le choix s’accorde à tous les styles et a été fait en sélectionnant des bières parmi les plus populaires de 24 microbrasseries du Québec.

Prix : 144,99 $, en boutique

Pour les passionnés de thé

Outre le classique 24 jours de thé signé Davids Tea, les aficionados peuvent choisir cette année un calendrier de thés sans caféine – idéal pour ces soirées de décembre en pantoufles. Parmi les favoris et les mélanges vedettes, on retrouve un vaste choix de thés festifs comme Punch alpin, Noix magiques, Promenade en traîneau ou encore Étoile polaire. Davids Tea propose aussi de nouveau son calendrier 100 % matcha, qui a été très populaire l’an dernier et qui contient 23 thés verts en plus d’une cuillère à matcha.

Prix : de 50 à 65 $, en ligne ou en boutique

Des fromages d’ici

Voilà l’occasion idéale pour les amateurs de découvrir des fromages d’ici et, qui sait, peut-être même de nouveaux coups de cœur ! Ce calendrier est composé de huit fromages de huit fromageries situées aux quatre coins de la province, de l’Abitibi-Témiscamingue à l’Estrie : Fredondaine (La Vache À Maillotte), Lys de St-Gérard (P’tits Plaisirs), Le Désirable (Du Terroir De Bellechasse), un cheddar vieilli trois ans (L’Ancêtre), Cœur du village (Le Fromage Au Village), Fontina (Saint-Benoît-du-Lac), Meule des champs (Rang 9) et Noyan (Fritz Kaiser). En vente à partir du 8 novembre.

Prix : 35,99 $, dans les épiceries IGA

Un peu de luxe

Produits de maquillage ou parfums en format miniature, chaque jour réserve une surprise (glamour !) avec ce calendrier YSL Beauty hyper luxueux et esthétique. Le coffret d’une valeur de 680 $ inclut également deux articles en grand format, ainsi qu’un cadeau spécial.

Prix : 395 $, en ligne et chez Holt Renfrew