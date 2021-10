Société

La tyrannie de la beauté

En Occident, la femme belle est blanche, mince et jeune. Et même cette femme n’est pas à l’abri des critiques. « On ne peut jamais gagner », lance Marilyse Hamelin. Autrice, féministe, et jusqu’à récemment chroniqueuse, elle a dirigé 11 brefs essais sur la beauté – Pour échapper à la tyrannie des idées reçues, un ouvrage collectif qui réunit autant de plumes de divers horizons, dont Perrine Leblanc, Heather O’Neill et Estelle Grignon que nous avons réunies pour une discussion.