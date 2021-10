Mes voisins d’en face ont quatre enfants : un garçon de 6 ans, des jumeaux de 5 ans et un petit de 3 ans. Moi, j’ai 71 ans. J’adore les enfants. Pour amorcer la communication avec eux, je leur ai dit que je m’appelais Madame Claire. Depuis ce temps, dès que je mets le bout du nez dehors, j’entends : « Bonjour Madame Claire. » Ça m’émeut chaque fois. Parfois, je suis dans la maison et j’en entends un crier : « Madame Claire, j’ai un cadeau pour toi ! » Et il m’apporte une marguerite. L’autre jour, il m’a apporté une roche sur laquelle il avait peint une île. J’en ai les larmes aux yeux chaque fois. Pourtant, je ne leur donne rien. Je fais juste parler avec eux et les écouter. Au début, je me disais : ces enfants me font tellement de bien ; ce sont des rayons de soleil. Puis, j’ai réalisé que ce n’était pas juste eux qui m’apportaient quelque chose, mais que moi aussi, je leur apportais beaucoup. Sinon, ils ne me parleraient plus depuis longtemps. J’étais contente d’avoir compris que les vieux (j’aime ce mot) ont beaucoup à apporter aux plus jeunes. Ils ont le temps de les écouter et c’est, je pense, ce qu’ils aiment le plus. Je leur apprends aussi la bienveillance et le respect. Il faut arrêter de penser que seuls les jeunes nous apportent quelque chose. Nous avons un rôle important à jouer dans notre communauté. Prenons notre place !