Société

Drag

Quand les codes éclatent

L’art de la drag n’est plus réservé aux hommes qui incarnent des archétypes de la féminité. De plus en plus de femmes se transforment en drag queens ou en drag kings. Certaines drags conservent leur barbe. D’autres n’ajoutent ni faux seins ni fausses hanches. Un éclatement des codes qui suscite autant de réprobation que de réjouissances.