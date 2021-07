Pour contrer la lourdeur ambiante, chacun ses moyens. Marie-Josée Dupuis, elle, joue dans la glaise. Ce loisir, apprivoisé durant la pandémie, est devenu sa technique antistress, qu’elle souhaite maintenant faire partager aux autres. Club Terracotta est une invitation à poser nos écrans et « à se ramener dans nos mains » pour mieux vivre l’instant.

Isabelle Morin La Presse

Marie-Josée Dupuis en avait marre de la morosité entourant la pandémie. Les mises à pied au travail et tout le négatif qui est ressorti dans la société. « Tous ces enjeux plus grands que nous, mais qui nous concernent, dit-elle en évoquant les féminicides, le racisme systémique, les problèmes associés à l’environnement ou les vagues de dénonciations d’agressions sexuelles, je trouvais que ça faisait beaucoup sur nos épaules. Je me sentais dépassée et j’étais déprimée. »

Pour s’éloigner de tout ce bruit, l’entrepreneure du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est ramenée au tangible… Et est devenue accro à ses cours de poterie.

PHOTO FOURNIE PAR PIGMENT B Marie-Josée Depuis, fondatrice du Club Terracotta

Ça me faisait vraiment du bien de construire et de faire quelque chose de créatif. La poterie, ça arrête vraiment le temps. Ta tête ne peut qu’être là où tes mains sont. Tu arrêtes de penser à plein de choses et de stresser. Tu es vraiment dans le moment présent. Et puis, ça donne un sentiment d’accomplissement et de fierté. Marie-Josée Depuis, fondatrice du Club Terracotta

Renouer avec soi

Le confinement, le manque d’équipement et la difficulté à se procurer du matériel ont mis un frein à son élan. Qu’à cela ne tienne, Marie-Josée Dupuis a trouvé une façon d’alimenter son loisir et de faire partager sa découverte. Celle qui fut propriétaire de restaurant en Abitibi, dans « une ancienne vie », souhaitait d’ailleurs renouer avec sa fibre entrepreneuriale depuis un certain temps. Elle a lancé sa petite entreprise.

PHOTO FOURNIE PAR CANOPÉE MÉDIA Le Kit de poterie DIY comprend tout le nécessaire pour vivre l’expérience de poterie à la maison.

PHOTO FOURNIE PAR CANOPÉE MÉDIA À l’intérieur, de l’argile du Québec pour confectionner de quatre à six petits pots ou encore une ou deux grosses pièces.

PHOTO FOURNIE PAR CANOPÉE MÉDIA Un manuel d’instruction permet de bien comprendre les étapes à suivre pour différentes réalisations.

PHOTO FOURNIE PAR CANOPÉE MÉDIA On peut créer, par exemple, un pot décoratif.







Démarrée en juin, Club Terracotta propose tout le nécessaire pour vivre l’expérience à la maison et confectionner soi-même de quatre à six petits pots, ou encore une ou deux grosses pièces. Le Kit de poterie DIY, vendu 75 $, comprend de l’argile du Québec, des outils, une peinture acrylique et un scellant pour imperméabiliser les créations.

L’argile, qui est autodurcissante, sèche à l’air libre en 24 à 48 heures sans qu’il soit nécessaire de la cuire. L’inconvénient est qu’elle ne peut être utilisée pour fabriquer une vaisselle utilisée pour boire ou manger. Club Terracotta suggère cependant d’autres idées sur son site web et sur Instagram.

Un jeu d’enfant

L’un des bons côtés de la pandémie, car il y en a tout de même, souligne cette mère de 39 ans, est d’avoir découvert le bonheur de travailler de la maison. « Ça me plaisait énormément. Je me suis dit : si je peux me relancer en affaires et travailler de chez moi, ce serait super ! »

PHOTO FOURNIE PAR CANOPÉE MÉDIA Joli petit pot créé de ses propres mains pour accueillir un cactus.

Sa famille a fait de la place pour accueillir les palettes d’argile livrées à la maison et prête main forte. Son conjoint monte les vidéos. Béatrice, 7 ans, aide à remplir les boîtes. Marie-Josée pilote le tout en rêvant d’avoir un jour son propre atelier et son petit coin créatif. Ce qu’approuve Béatrice, d’ailleurs.

« Ça s’adresse aux adultes, mais je regarde ma fille avec ses amis, et ils sont tellement instinctifs. Les enfants n’ont pas besoin de lire les instructions. C’est naturel pour eux », dit-elle, en nous mettant au défi d’être stressé en façonnant un pot pour notre futur cactus. Que ce soit beau ou laid, peu importe : « Je vous le dis : jouer dans l’argile, ça fait vraiment du bien ! »