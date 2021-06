Parc-Extension, c’est bien plus que la rue Jean-Talon. Ce petit quartier dense et multiculturel est traversé par plusieurs rues commerçantes et quelques belles rues résidentielles ombragées. Parc-Ex, c’est là que vont s’installer les immigrants lorsqu’ils arrivent au pays. C’est aussi un quartier fragile qui est en train de se transformer sous l’œil attentif de ceux et celles qui s’inquiètent de son embourgeoisement rapide. Comment découvrir Parc-Ex ? À pied, bien entendu. Petit circuit pour sonder l’âme de ce quartier si vibrant.

Nathalie Collard La Presse

Beau Mont

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Beau Mont et son comptoir-épicerie mettent en vedette des produits du terroir et de grande qualité.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Beau Mont est entouré d’une effervescence immobilière. 1 /2



La réputation de ce restaurant qui met en valeur les produits du terroir, et qui incarne le nouveau Parc-Ex, dépasse les frontières du quartier. Situé pas très loin du MIL, le nouveau campus de l’Université de Montréal, le Beau Mont est entouré d’une effervescence immobilière qui laisse présager un grand changement dans ce coin un peu « no man’s land » de Parc-Ex, à la limite d’Outremont. Ouvert en 2019 par Normand Laprise et Christine Lamarche (Toqué, Brasserie T), ce resto fait aussi comptoir-épicerie, ce qui a permis au tandem de traverser la pandémie.

950, rue Beaumont, local 105

Bombay Mahal

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le restaurant Bombay Mahal, rue Jean-Talon, dans Parc-Extension

La rue Jean-Talon est la colonne vertébrale de Parc-Ex, là où on a le feeling de ce quartier animé. Les devantures de magasins sont multicolores et les trottoirs grouillent de monde. La communauté grecque a longtemps été prédominante, mais elle est aujourd’hui surpassée en nombre par la communauté sud-asiatique. Tout le monde a son resto indien préféré dans Parc-Ex. Certains ne jurent que par India Beau Village, d’autres ne mangent que chez Punjab Palace. L’auteure de ces lignes s’est quant à elle nourrie chez Bombay Mahal tout l’hiver et jure qu’elle est entièrement satisfaite. Et repue.

1001, rue Jean-Talon Ouest

Afroditi

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’intérieur de la pâtisserie Afroditi

On ne sait pas ce qui nous séduit le plus quand on met les pieds dans cette pâtisserie familiale située dans la plus belle rue commerçante de Parc-Ex : les effluves que dégage la cuisson du pain ou le décor – ce plafond ! – qui nous rappelle certaines pâtisseries de Rome ? Chose certaine, on peut passer de longues minutes à admirer les rangées de pâtisseries couvertes de miel ou à découvrir les produits importés de Grèce. Méfiez-vous des petites boîtes bleu turquoise qui renferment sablés et autres douceurs. On peut devenir accro à leur contenu.

756, rue Saint-Roch

Dompierre

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’intérieur de la boutique-atelier Dompierre

Marie-Ève Dompierre habite le quartier depuis environ huit ans. Il lui semblait donc logique d’y installer son atelier. La céramiste a finalement trouvé ce local qui fait aussi office de boutique à l’avant. C’est dans ce grand espace ensoleillé qu’elle offre des cours qui sont très populaires, dans le quartier et au-delà. À noter qu’on peut acheter ses belles céramiques – que vous avez peut-être déjà vues au Souk de la SAT – sur place, mais qu’on les trouve aussi dans plusieurs autres boutiques de la région montréalaise. Coup de cœur pour les bols crème avec lisière dorée.

544, rue Jarry Ouest

Arouch

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les pizzas arméniennes d’Arouch sont faites à la main, avec des ingrédients frais.

À quelques mètres de la Métropolitaine, la rue de Liège est beaucoup moins agitée que la rue Jean-Talon, et moins coquette que la rue Saint-Roch. Authentique, fréquentée par les locaux, elle héberge des commerces de proximité, des restaurants et quelques terrasses. On vous recommande les pizzas arméniennes d’Arouch, une entreprise familiale installée dans Parc-Ex depuis plus de 40 ans, et qui a ouvert une deuxième succursale à Laval depuis. Faites à la main, leurs pizzas sont reconnues pour la fraîcheur de leurs ingrédients. Et la pizza, c’est parfait pour les pique-niques.

917, rue de Liège Ouest

Parc Jean-Valets

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le parc Jean-Valets

Avec votre pizza et une boisson fraîche, dirigez-vous plus à l’est et allez pique-niquer dans le superbe parc Jean-Valets, toujours rue de Liège. Parc-Ex est le quartier de Montréal qui possède le moins d’espaces verts, et le parc Jarry tout près vole la vedette. Mais ce petit parc ombragé, en retrait de l’animation, est une véritable oasis. Parfait pour les journées de canicule ou pour lire bien tranquille à l’ombre.

8400, avenue de l’Épée, coin de Liège