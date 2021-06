Chroniques

Les filles voulaient jouer

Juliette et Raphaëlle voulaient jouer au soccer avec leur voisin Ulysse. C’est d’ailleurs ce qu’elles ont fait tout l’hiver, grâce au club de soccer de leur quartier. Sauf que lorsque le temps de les inscrire ensemble pour la session d’été est venu, le club a refusé de le faire. Un dirigeant a prétexté, devant Juliette et Ulysse, que les filles étaient « plus fragiles » et qu’elles devaient donc jouer entre elles dans des équipes non mixtes.