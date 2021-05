Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

Bien-être

Yoga sur l’herbe

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Les studios de yoga n’ont toujours pas la permission de rouvrir (pour l’instant !), mais nombreux sont ceux qui offrent de transporter son tapis au parc et de le dérouler sur l’herbe, en petits groupes de huit personnes maximum, selon les normes sanitaires en vigueur.

Quelques suggestions pour égayer votre début de belle saison. Idolem, qui compte plusieurs studios dans la grande région montréalaise, a lancé une série de cours extérieurs au prix spécial de 100 $ pour 10 cours. Les studios de Lorraine, de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Eustache proposent même des classes de SUP yoga, sur l’eau, à partir de la mi ou la fin juin. Chez Modo Yoga Montréal, on propose de nombreuses classes à divers emplacements (parc Jeanne-Mance, parc Madeleine-Parent, parc La Fontaine et même sur le toit du bâtiment où est situé le studio, sur le boulevard Saint-Laurent).

Du côté du chouette studio Luna Yoga, dans le Vieux-Montréal, c’est tous les jours de semaine, à 17 h 30, ainsi que les week-ends, à 10 h, que les professeurs guident une classe de yoga dans le parc du Champ-de-Mars. Au Studio Mile End (la nouvelle identité du Studio Wanderlust), plusieurs classes par semaine ont lieu au parc Outremont, alors que le sympathique Yoga Club, dans Rosemont, lance dès le 31 mai sa programmation extérieure qui comprend cinq classes par semaine (du lundi au jeudi à 18 h, et le samedi à 10 h 30) au parc Père-Marquette, et prépare aussi des cours spéciaux, comme un Yoga Apéro, qui seront annoncés prochainement.

Toujours dans Rosemont, Namkha Café & Yoga continue d’offrir tous les samedis de l’été à 11 h 15 ses classes au parc Pélican, toujours bien populaires. Les Studios Vert Prana, eux, se déplacent au parc La Fontaine à raison de trois jours par semaine. Bohemia Yoga, un studio nomade et virtuel fondé par Stephanie Craig, revient pour un troisième été au parc Lalancette, dans Hochelaga, offrir son « Yoga sous les arbres », tous les mercredis à 18 h.

Dans tous les cas, les inscriptions à l’avance sont obligatoires et soyez averti, les places partent vite. Bon yoga !

Activité

#Défiymca

Silvia Galipeau

La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LES YMCA En juin, les YMCA vous invitent à participer à leur Défi 21 jours, pour prendre soin de vous et de votre entourage, tout en amassant des sous pour la Fondation des YMCA du Québec au passage.

C’est en juin que ça se passe : de façon virtuelle, pour les raisons que l’on sait, les YMCA vous invitent à participer à leur Défi 21 jours, pour prendre soin de vous et de votre entourage, tout en amassant des sous pour la Fondation des YMCA du Québec au passage. Trois objectifs sont poursuivis, pour améliorer votre santé physique, mentale ou la santé collective. Tous les projets sont permis : appeler une personne âgée chaque semaine, se débrancher des réseaux sociaux temporairement ou, pourquoi pas, manger plus vert et local. Il suffit de vous inscrire en ligne, et le tour est joué. Les entreprises sont aussi invitées à participer. Tout cela pour une excellente cause : sachez que tous les dons permettent en effet aux YMCA d’offrir activités et services à plus 120 000 personnes par année, dont 25 % de jeunes.

Littérature jeunesse

Secrets joyeux, secrets tristes

Marie Allard

La Presse

Un secret, ça peut être beau. Comme quand on prépare une fête surprise pour quelqu’un qu’on aime. D’autres secrets nous empoisonnent. Il n’est pas toujours facile de bien naviguer dans toutes les nuances de secrets. Égayé par les illustrations de Maud Roegiers, ce précieux album de la Québécoise Mylen Vigneault dit clairement que tout le monde a des secrets. Que c’est normal. Mais qu’il faut se débarrasser des secrets trop lourds en les confiant à un adulte en qui on a confiance.