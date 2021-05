Chronique

Société

Plan de déconditionnement

J’ai commencé à décrisper quand j’ai eu ma première dose de vaccin – non sans avoir été deux jours courbaturée et migraineuse, puisque c’était l’AstraZeneca, la dose de la génération qui a toujours sauté sur les restants. Parce que je vous jure qu’au début de cette pandémie, j’étais sur le point de faire mes arrangements funéraires. Je sortais à peine d’une pneumonie interminable (on ne saura jamais si c’était la COVID-19) et je me sentais nue face à ce virus dont on ne connaissait encore presque rien.