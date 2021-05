Il n’est pas exactement coach de vie, mais pas loin. Pierre-Luc Racine, l’un des humoristes les plus nerds du Québec, publie ces jours-ci un mode d’emploi inusité sur son parcours pour le moins particulier. À lire si vous vous ennuyez au boulot, si vous cherchez à vous réorienter, ou si vous vous cherchez tout court.

Silvia Galipeau

La Presse

Comment lâcher sa job de bouette et (essayer de) vivre de ses rêves ne pourrait pas avoir meilleur titre : à mi-chemin entre le mode d’emploi (pour effectivement changer d’emploi), le livre de croissance personnelle et le cours d’orientation 101, l’ouvrage raconte le virage professionnel d’un (ancien) actuaire, qui a un jour tout plaqué (triplex, avantages sociaux et gros train de vie) pour s’inscrire à l’École nationale de l’humour. Et vivre, ce faisant, « extrêmement sobrement », mais ô combien heureux. « C’est un guide pour permettre au lecteur de voir ce qu’il veut faire de sa vie, résume-t-il tout sourire, et pour apprendre à s’écouter soi-même. »

Il vous fera tantôt sourire, justement (« je suis un gros nerd »), réfléchir, ou carrément éclater de rire. Écrit au « je », dans un langage parlé, imagé et punché à souhait, le livre est aussi joliment illustré (par Yannick Belzil) d’équations, de schémas et autres graphiques plus ou moins (mais surtout plus) incompréhensibles. Parce qu’on peut sortir le gars des mathématiques, mais on ne sort pas les mathématiques du gars.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE « Comment sélectionner un métier alors qu’on n’arrive même pas à choisir la bonne taille de pantalon ? », se questionne Pierre-Luc Racine, humoriste et auteur, dans son livre.

Pierre-Luc Racine a en effet étudié en mathématiques à l’université, avant de devenir actuaire. Et il ne le cache pas : il s’est ennuyé ferme pendant ses 10 années dans le métier. Au point de se rendre malade, à coup de beuveries récurrentes, à en vomir dans les toilettes le lendemain. Oui, c’est trash. Mais c’est un fait. Que celui qui ne s’est jamais senti mal dans ses souliers (ou derrière sa cravate) lui lance la première pierre…

Pourquoi a-t-il enduré ça ? Pourquoi s’est-il rendu là, surtout ? « Je ne savais pas ce que je voulais faire, je suis allé par élimination ! », répond tout bonnement l’humoriste, en prime animateur d’une baladoémission (3 Bières) et auteur (pour Urbania et RDS), en entrevue virtuelle en début de semaine. Tout un revirement de carrière pour le jeune en mal d’orientation au cégep qu’il était. « Comment sélectionner un métier alors qu’on n’arrive même pas à choisir la bonne taille de pantalon ? », se questionne-t-il aussi dans les toutes premières lignes du livre. Touché.

C’est ainsi qu’il a atterri un peu malgré lui dans ce qu’il qualifie aujourd’hui de « job de bouette », à savoir : « un emploi qui n’apporte aucun sentiment d’accomplissement ».

Attention : le job de bouette de l’un est peut-être le job de rêve de l’autre. Et vice-versa. Tout est question de perceptions, de préférences et de personnalité. Et c’est très bien comme ça.

Non, Pierre-Luc Racine n’a pas été relu ici par des conseillers en ressources humaines ou d’autres experts en la matière. « J’ai #faitmesrecherches », répond-il habilement et du tac au tac, sourire en coin. N’empêche que ses réflexions sont pleines de gros bon sens, avec un petit côté « on ne vit qu’une fois » qui résonne assez fort.

Faire des actions pour être heureux

Ce sont d’ailleurs ses chapitres sur le fameux « job de bouette » (et les dangers des faux avantages, salaires, titres et autres petits extras) et surtout l’art de définir ses rêves qui sont particulièrement ici pertinents. Concrets. Et, en prime, pratico-pratiques (nettement plus que l’argument en faveur de la simplicité volontaire et des « joies de la location », qui sonne un brin déconnecté en pleine crise du logement actuelle, disons, mais passons). Quelque part, son message est ici d’une simplicité désarmante. À la grande question « quoi faire ? », il substitue : « Qu’est-ce que j’aime faire ? résume-t-il. Une job de rêve, c’est faire des actions qui te rendent heureux. » Ni plus ni moins.

Dans son cas à lui, et après avoir dressé des listes, trié, éliminé (on n’enlève pas les maths du gars, disions-nous), il en est venu à l’évidence : ce qu’il aime dans la vie, ce qu’il fait depuis qu’il est tout petit, c’est écrire des blagues. « Ce n’est pas la job qui définit ce qui est merveilleux, mais l’action ! », précise-t-il ici. Une fois la fameuse « action » trouvée (écrire des blagues, donc), encore faut-il l’associer à différents métiers, possibilités, avenues. Et celles-ci sont plurielles. On l’a vu : il en est la preuve incarnée.

Quelque part, son livre porte finalement surtout sur le bonheur.

La job de rêve, c’est faire des actions qui te rendent heureux. C’est comme ça que j’identifie le bonheur, et je souhaite à tout le monde de trouver le sien et de le vivre au quotidien. Pierre-Luc Racine

C’est aussi ce qu’il suggère mot pour mot aux lecteurs : qu’est-ce qui vous motive, qu’ont en commun vos passe-temps, qu’aimez-vous faire ? « Je veux que vous trouviez ce qui vous fait profondément triper ! » Une question remuante, pour quiconque se retrouve en questionnement, assurément. Et que tous les jeunes devraient aussi se poser avant de se lancer dans tel ou tel programme à l’université (ou ailleurs), d’ailleurs.

Certes, il sera possible de se planter. D’errer. Peut-être même de s’appauvrir de façon considérable au passage (et Pierre-Luc Racine, désormais adepte du « minimalisme », en sait quelque chose). « Mais se planter en faisant ce qu’on aime, c’est toujours mieux que de réussir quelque chose qu’on déteste… »

IMAGE FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Comment lâcher sa job de bouette et (essayer de) vivre de ses rêves

Comment lâcher sa job de bouette

et (essayer de) vivre de ses rêves —

Tout ce que j’aurais aimé savoir

avant de faire le grand saut

Pierre-Luc Racine

KO Éditions

227 pages