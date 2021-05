Connue pour ses créations graphiques et illustrations ludiques, mais aussi pour Les couleurs essentielles, projet d’exposition d’art public qui a pris forme dans les rues de Montréal en 2020, et son marché des métiers d’art contemporain Aire de jeux, l’éditeur montréalais Paperole vient d’ouvrir une galerie et boutique rue Saint-Denis.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ce nouvel espace permettra à l’entreprise de diffuser son travail ainsi que celui de ses nombreux collaborateurs – illustrateurs, artistes, artisans, designers. Sur place, on pourra dénicher de l’art graphique imprimé, papeterie, artisanat local et design d’objets, une sélection d’articles vintage, et en profiter pour découvrir le travail d’artistes locaux et internationaux qui ont collaboré avec Paperole depuis sa fondation par Jacinthe Pilote en 2014. Un coin pour enfants a aussi été aménagé afin de permettre d’initier les tout-petits aux arts graphiques.

3915, rue Saint-Denis

