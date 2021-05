Pour reprendre notre souffle, faire le plein d'énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Passion savon

L’entreprise DEUX Cosmétiques se spécialise dans les produits corporels écoresponsables, verts et unisexes. Ses savons, proposés en plusieurs déclinaisons olfactives, sont tous fabriqués avec des huiles et des beurres biologiques, des huiles essentielles et d’autres ingrédients naturels comme de l’argile ghassoul ou du lait d’avoine. Pour ceux qui n’aiment pas choisir, la marque vient de lancer une boîte découverte permettant de faire connaissance avec huit de ses savons unisexes comme lavande et pavot, citron et canneberges ou menthe et sel. Les savons sont tous emballés dans des boîtes ensemencées qui, une fois en terre, donneront de jolies fleurs sauvages. Prix : 70 $.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

> Consultez le site de DEUX Cosmétiques

PHOTO FOURNIE PAR L’ACSM La 70e édition de la Semaine de la santé mentale se tiendra du 3 au 9 mai.

Évènement

#Parlerpourvrai de ses émotions

Pour la deuxième année, la Semaine de la santé mentale se tient dans un contexte de pandémie où la santé psychologique de beaucoup a été fragilisée par le confinement. L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) espère délier les langues dans la cadre de sa campagne #Parlerpourvrai, qui se tient du 3 au 9 mai. L’organisme mise cette année sur l’importance de nommer et de comprendre ses émotions, qu’elles soient positives ou négatives. Des articles sur le sujet et des trousses d’information pour les écoles sont offerts sur le site internet de l’ACSM. Le psychologue Marc-André Dufour, auteur du livre Se donner le droit d’être malheureux, est le porte-parole de cette 70e édition.

— Valérie Simard, La Presse

> Consultez le site de la Semaine de la santé mentale

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Moi, Simone, dompteuse d’exposés oraux, texte de Zoé Boudreau, illustrations de Chloé Baillargeon, éditions Dominique et compagnie

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Moi, Simone, dompteuse d’exposés oraux, texte de Zoé Boudreau, illustrations de Chloé Baillargeon, éditions Dominique et compagnie 1 /2



Livre jeunesse

Pour surmonter la peur des oraux

Simone déteste parler en public. Quand elle doit faire un exposé oral en classe, elle transpire comme s’il faisait très chaud… et ses mains tremblent comme s’il faisait très froid. En trouvant sa manière de parler, Simone en vient à dompter sa peur. Sympathique, cet album donne des trucs pour mieux vivre les oraux, comme danser juste avant pour évacuer l’énergie en trop, chanter pour préparer la voix et s’exercer en prenant la parole au resto ou lors de soupers de famille.

— Marie Allard, La Presse

Moi, Simone, dompteuse d’exposés oraux

Texte de Zoé Boudreau

Illustrations de Chloé Baillargeon

Éditions Dominique et compagnie

Dès 5 ans

PHOTO DAVID MAMAN, FOURNIE PAR GIBOU Serviette en bonnet, 48 $

PHOTO DAVID MAMAN, FOURNIE PAR GIBOU Bandeau, 30 $

PHOTO DAVID MAMAN, FOURNIE PAR GIBOU Masque de sommeil, 34 $ 1 /3





Bien-être

Le spa à la maison selon Gibou

Gibou est une marque québécoise qu’on aime beaucoup, spécialisée en accessoires de tête, tous confectionnés au Québec, toujours très mignons. Elle vient de lancer une toute nouvelle collection appelée Spa à la maison, qui donne le goût de prendre soin de soi et de profiter d’un moment de détente bien mérité. Serviette en bonnet à entortiller autour de la tête au sortir du bain, bandeau à velcro pour retenir les cheveux rebelles pour se faire un masque ou se maquiller, masques pour le sommeil et d’intrigants accessoires pour friser les cheveux sans chaleur composent cette nouvelle gamme de produits fabriqués en ratine 100 % coton et en satin. Prix : entre 30 $ et 52 $.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

> Consultez le site de Gibou