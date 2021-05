À la recherche d’idées pour souligner la fête des Mères, qui a lieu le 9 mai, et exprimer tout votre amour et votre reconnaissance à la femme de votre vie ? Beaucoup d’entreprises d’ici proposent de jolies boîtes ou idées-cadeaux qui plairont à coup sûr à maman. Notre sélection.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Mille fois merci, maman

On dit merci à maman en comblant ses sens avec ce joli coffret proposé par Juliette & Chocolat en collaboration avec l’entreprise JB Skin Sävvi, lancée par l’esthéticienne Jennifer Brodeur, qui a signé récemment le livre La peau et ses secrets. Évidemment, les plaisirs chocolatés sont au rendez-vous avec une boîte de neuf cœurs fourrés de différents arômes décadents et une grande tablette de chocolat au lait aux fruits séchés. À cela s’ajoutent une tartinade au caramel à la fleur de sel et une bougie printanière qui sent bon la pivoine de JB Skin Sävvi. Les 150 premières commandes recevront en prime le livre de Mme Brodeur.

Prix : 79,99 $

Bracelet à assembler

PHOTO FOURNIE PAR ROSE BUDDHA Les bracelets Mala à assembler : une belle activité à faire en famille

C’est un cadeau original, qui mise sur la créativité et invite à travailler de ses mains que propose Rose Buddha avec son ensemble créatif. À l’intérieur de l’enveloppe, billes, pierres, breloques et tout le matériel permettant d’assembler un bracelet Mala. On peut même le commander avec l’ensemble Mini RB, qui comprend tout ce qu’il faut pour faire un bracelet Mala pour enfant. Une chouette activité à faire avec maman !

Prix : 27 $ (adulte) et 21 $ (enfant)

Pour que cesse la violence

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE COOKIESTRUCT Les bénéfices des ventes de cette boîte-cadeau serviront à contrer la violence faite aux femmes.

La vague de féminicides qui a touché le Québec a ébranlé tout le monde. Désirant contribuer à la lutte contre ce fléau, Cookiestruct s’est associé à plusieurs entreprises locales comme La Biscuiterie de Montréal et Violet Candles afin de créer une boîte-cadeau pour la fête des Mères, dont les profits iront à l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. À l’intérieur, on trouve une jolie carte de vœux, une tasse, deux bougies aromatiques et deux emporte-pièces.

Prix : 42,95 $

Parfaitement imparfaite

PHOTO FOURNIE PAR LOOP MISSION La boîte thématique proposée par Loop Mission pour la fête des Mères

La perfection, c’est tellement dépassé. En 2021, on préfère embrasser nos imperfections. C’est en voulant combattre le gaspillage alimentaire que l’entreprise Loop Mission a eu l’idée d’utiliser des fruits et légumes « imparfaits » dans ses produits comme des jus frais. En collaboration avec Dans le sac et Les Rescapés, elle propose une boîte thématique pour les mamans, qui comprend une sélection de jus et de sodas probiotiques, deux verres, une tartinade Tarte aux pommes et un sac réutilisable, en plus d’une fiche pour créer trois recettes de cocktails comme un Mimosa Loop ou un Momgarita. Chin, maman !

Prix : 69 $

Maman, un vrai bijou

PHOTO FOURNIE PAR SARAH BIJOUX Le duo II est vendu au prix de 80 $.

Gâtez maman avec les bijoux minimalistes et contemporains de la marque montréalaise Sarah Bijoux. La joaillière vient de lancer une collection de cinq duos de bijoux abordables, composés d’une bague et de boucles d’oreilles, ou alors de deux mini-chevalières (qu’il est possible de faire graver pour un léger supplément). En argent sterling, les bijoux sont tous faits à la main localement, et ils peuvent être livrés directement à maman (île de Montréal seulement), le 9 mai, avec un bouquet de fleurs du fleuriste Abaca en prime. Jusqu’au 2 mai à minuit, l’achat d’un duo vous inscrira automatiquement à un concours dont le prix est un bijou personnalisé d’une valeur de 250 $.

Prix : de 60 $ à 100 $

Faire œuvre utile

PHOTO FOURNIE PAR LA GRANDE GOURMANDISE La boîte-cadeau Petit bonheur gourmand, par La Grande Gourmandise

En plus de faire plaisir à coup sûr à votre mère, le coffret gourmand proposé pour la fête des Mères par La Grande Gourmandise permet de redonner en double : d’abord, en encourageant les artisans et producteurs d’ici, la mission que s’est donnée cette entreprise depuis sa fondation en 2013 ; ensuite, en favorisant la persévérance à l’école, puisque les fonds amassés permettront de soutenir le Fonds Jeune qui encourage la persévérance scolaire des jeunes par la nourriture et la cuisine. La boîte-cadeau Petit bonheur gourmand contient notamment un pot de caramel fleur de sel, une tartinade de chocolat noir à la framboise, une création du chocolatier Christophe Morel et des amandes à l’érable.

Prix : 44 $

Super Maman

PHOTO JOSIANE DE LA SABLONNIÈRE, FOURNIE PAR SQUISH Le mélange Supermaman par Squish

On le sait, une maman, c’est ce qui se rapproche le plus du superhéros dans la vraie vie – même si elle ne porte pas de cape. L’entreprise montréalaise Squish, spécialisée en jujubes et autres confiseries, rend hommage aux mères avec son nouveau mélange Supermaman qui rassemble quelques populaires créations de l’entreprise, comme les oursons surets ou pétillants, les cœurs à la pêche, les roses et les ceintures arc-en-ciel, toutes véganes.

Prix : 15,50 $

Bonne fête, future maman !

PHOTO FOURNIE PAR 4T Boîte thématique Fête des Mères, conçue pour les futures mamans

Y a-t-il une future maman dans votre entourage ? Offrez-lui cette mini-boîte imaginée par l’entreprise québécoise 4T, qui propose de jolis coffrets remplis de produits naturels de tout genre, autant pour les nouvelles mères que pour celles en devenir. À l’intérieur de cette boîte thématique, un bain moussant Bedon Bulles, un baume à lèvres à la framboise, une tisane, à choisir selon le trimestre, et une bouteille d’huile à massage pour les pieds, pour se chouchouter avant l’arrivée du bébé !

Prix : 60$

