Bell Média lance ces jours-ci sa nouvelle plateforme web spécialisée en art de vivre. Un lieu regroupant des sites comme Canal Vie, Fraîchement pressé, Look du jour ou En vedette, mais qui propose aussi du contenu inédit, telles des webséries animées par des personnalités appréciées du public.

Marissa Groguhé

La Presse

Noovo continue de se développer. Et cette fois, l’évolution prend la forme d’une métamorphose. Sept plateformes web de Bell Média fusionnent pour devenir Noovo Moi, nouvelle destination spécialisée dans les contenus style de vie. Auparavant hébergés sur les sites Canal Vie, Fraîchement pressé, Sympatico, Look du jour, Muramur, VoyageVoyage et En vedette, les articles et capsules seront maintenant offerts sur cette plateforme à laquelle l’équipe de contenu de Noovo a travaillé pendant plusieurs mois.

Le but premier de Noovo Moi : offrir « une même destination » aux gens, qui pourront avoir accès à toutes sortes de contenus dans un espace « simplifié », explique Suzane Landry, vice-président au développement de contenu, à la programmation et à l’information chez Bell Média.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Suzane Landry

L’art de vivre est un sujet vaste, mais la navigation est simplifiée par des thèmes. On part de sites web déjà très performants, qui avaient tous des contenus pertinents avec un engagement très fort. Suzane Landry

Noovo Moi se veut un outil pour « approfondir encore plus » certains sujets du quotidien, tout en étant une source d’inspiration (par exemple avec les thèmes mode ou décoration), dit Suzane Landry. « Noovo Moi a ce côté très pratico-pratique, ajoute Jocelyne Morissette, directrice aux produits numériques chez Bell Média. C’est un guide pour plusieurs aspects de nos vies. »

Des articles aux vlogues

Si chaque ancienne plateforme amène le meilleur de son contenu sur Noovo Moi, le nouveau site offrira un terrain neuf pour de nouveaux contenus. Ainsi, en plus des articles sur la cuisine, la décoration, les voyages, la culture populaire, la beauté, la sexualité et plusieurs autres thèmes, des webséries exclusives, sortes de vlogues, seront diffusées sur le site.

On y retrouvera par exemple Mathieu Dufour, qui partira à la découverte du milieu de la mode, Catherine Peach, qui explorera les routes du Québec, Ève Côté, qui se posera toutes sortes de questions sur les dépenses, ou Livia Martin, dont la série portera sur la déco. Jonathan Roberge abordera des sujets tabous dans ses capsules, tandis que Rosalie Lessard parlera barbecue et que Valérie Roberts décryptera le phénomène Instagram.

« Chaque semaine, les gens auront leur rendez-vous avec des personnalités qu’on aime », dit Suzane Landry. « Informatif », « ludique », « attachant », ces différents contenus viendront « compléter l’information » offerte dans les articles et donneront l’occasion de découvrir un thème tout en apprenant à mieux connaître ces personnalités.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Jocelyne Morissette, directrice aux produits numériques chez Bell Média

« La beauté du numérique, c’est que le format peut varier selon l’intention qu’on a et le besoin de l’audience sur le sujet », note quant à elle Jocelyne Morissette, qui a piloté la stratégie numérique de la nouvelle plateforme. Bien que tous les contenus vidéo adoptent un format court, dit-elle, la possibilité d’évoluer est toujours là.

D’ailleurs, Noovo Moi, « tout comme Noovo et Noovo.ca », n’a pas fini de grandir, affirme Suzane Landry. Une nouvelle plateforme viendra s’ajouter à l’offre dès l’automne prochain, en complément du bulletin d’information Le fil, lancé à la toute fin du mois de mars. Le site Noovo Info sera un site complet consacré à « l’information, avec des reportages vidéo et des articles exclusifs à cette plateforme », explique Mme Landry.