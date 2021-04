Société

Artistes sourds et handicapés

« Il y a un malaise et on ne veut pas l’avouer »

« J’aimerais ça me reconnaître une fois de temps en temps dans les médias, indique le comédien Alexandre Vallerand. J’aimerais ça pouvoir dire : lui, je connais sa vie. » Malgré des appels répétés ces dernières années pour une plus grande diversité et une plus grande inclusion, les artistes sourds et handicapés s’estiment encore sous-représentés en télévision et dans le milieu des arts en général, selon une étude réalisée par des chercheurs de l’UQAM pour le compte du Conseil des arts du Canada.