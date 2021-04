Trois suggestions de jeux de société à découvrir en famille ou en couple

Stéphanie Morin

La Presse

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Codex Naturalis

Certains jeux ont tout pour plaire : du matériel somptueux et une mécanique ludique bien ficelée. C’est le cas de Codex Naturalis, un jeu qui tient dans une toute petite boîte métallique et qui active drôlement les neurones de ceux qui osent s’y plonger. Ici, les joueurs s’affrontent pour tenter d’amasser le plus de spécimens d’espèces naturelles. Mammifères, insectes, plantes, champignons… Pour gagner, il faut savoir choisir judicieusement ses cartes, mais surtout, savoir les disposer de la bonne façon sur la table pour engranger un maximum de points. Ce n’est pas si simple… les règles de placement sont impitoyables. Un titre qui a rapidement conquis le cœur de nos testeurs adultes !

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : 7 ans et plus

Durée : 25 minutes

Niveau : intermédiaire

Auteur : Thomas Dupont

Éditeur : Bombyx

Prix : 25 $

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE DON'T PANIC GAMES Escape Quest – Mystère sur Mars

Escape Quest – Mystère sur Mars

Publié sous forme de magazine trimestriel par l’éditeur de jeux français Don’t Panic, Escape Quest oscille entre le jeu d’évasion et le jeu de rôles dont vous êtes le héros. Dans le neuvième et plus récent numéro, on incarne un scientifique envoyé sur Mars qui se retrouve rapidement mêlé à une mystérieuse affaire. On progresse ainsi avec le personnage en résolvant énigmes et casse-têtes, certains à l’aide d’accessoires à découper dans les rabats de la couverture cartonnée.

Comme trois têtes valent mieux qu’une, on a joué avec les rejetons, comme il semblait s’agir d’un jeu destiné aux 10 ans et plus – on a constaté plus tard sur le site de l’éditeur que le jeu convient mieux à partir de 12 ans. En effet, bien que généralement accessibles, certaines astuces s’avèrent difficiles et on s’est retrouvé à consulter à l’occasion les indices ou les solutions fournies à la fin du livret. « Je me demande si c’est vraiment 10 ans et plus parce que c’est vraiment difficile, a confié notre plus jeune testeur. Mais j’ai vraiment aimé l’histoire et les images dans lesquelles il faut trouver des indices. » Si notre ado a trouvé certaines énigmes un peu complexes, le concept de jeu lui a plu : « C’est intéressant parce qu’on peut y jouer seul ou à plusieurs et j’aime beaucoup les trucs d’énigmes », a-t-il conclu.

Nombre de joueurs : 1 et plus

Âge : 12 ans et plus

Durée : environ 3 heures

Niveau de difficulté : intermédiaire

Auteurs : Sylvain Nawrocki

Artistes : Andrea De Dominicis et Dofresh

Éditeur : Don’t Panic Games

Prix : 17,99 $

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SUBSURFACE GAMES With a Smile and a Gun, de Subsurface Games

Le choix du pro

With a Smile and a Gun

En 2014, François Savoie a fait le pari osé de lancer une boutique de vente en ligne de jeux de société à partir de son domicile de Maria, en Gaspésie. Constamment à l’affût des tendances du marché, l’ingénieur de formation a connu un tel succès qu’il a maintenant pignon sur rue dans sa petite ville de la baie des Chaleurs, où il entretient un stock qui lui permet de servir les amateurs d’un peu partout au Québec.

« With a Smile and a Gun est un jeu de gangsters fait au Québec, nous explique François Savoie. C’est un jeu de dés vraiment facile à jouer, on peut y initier à peu près n’importe qui. Oui, il y a un peu de hasard, mais on roule plusieurs dés et on n’en conserve que deux pour déterminer les actions que l’on veut faire pour gagner le contrôle de nouveaux territoires. Aussi, il faut réfléchir en fonction des actions que l’on va laisser à l’autre joueur. Le jeu se déroule aussi selon une combinaison de conditions mises en place en pigeant des cartes au départ, ce qui change la dynamique et permet chaque fois de jouer des parties fraîches. Il y a aussi un mode “campagne” avec une dizaine de scénarios distincts qui bénéficient tous de règles spéciales. Même chose pour le mode de jeu en solo. »

Nombre de joueurs : 1 ou 2

Âge : 14 ans et plus

Durée : 30 minutes

Niveau de difficulté : facile-intermédiaire

Auteur : Jonathan Vallerand

Artiste : Justin Lanjil

Éditeur : Subsurface Games

Prix : 39,99 $