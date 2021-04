Société

COVID-19

Confine, déconfine, reconfine

Tannés ? Ou de plus en plus alarmés ? Pas de doute, nous ne sommes pas tous égaux face à la pandémie, encore moins l’après. La troisième vague et les soubresauts en matière de restrictions sanitaires aidant, les comportements semblent de plus en plus clivés Des plus inquiets (et stressés) aux plus exaspérés (et pressés de se déconfiner), sur quel pied dansez-vous ? Trois portraits-robots (à prendre avec un grain de sel et un soupçon d’autodérision), question de tous mieux se comprendre. Et de s’endurer.