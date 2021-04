Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

S’inspirer avec des mots et des fleurs

L’entreprise québécoise Flowerink, qui se spécialise dans la papeterie respectueuse de l’environnement, notamment avec ses cartes de souhaits imprimées sur du papier ensemencé, ajoute une nouvelle gamme de produits à son offre, joliment nommée AMOTS. Ainsi, chaque ensemble comprend un joli panier en velours qui pourra être réutilisé comme cache-pot, où se trouvent des affirmations positives afin de s’inspirer quotidiennement en cette période difficile, composées et calligraphiées par l’entreprise L’Épistolière, qui collabore à ce projet. Affirmations imprimées sur du papier ensemencé de graines de fleurs sauvages, qu’on peut ensuite planter et faire pousser. Prix : 58 $, offert en ligne.

Des programmes de pleine conscience gratuits pour les jeunes

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE MAFFOLINI

Devant l’impact de la pandémie sur les jeunes, la Dre Sophie Maffolini, cette médecin de famille devenue entrepreneure, auteure et coach de méditation pleine conscience, a mis sur pied deux miniprogrammes gratuits pour les enfants et les adolescents. La Mindful Mafia Mini et la Mindful Mafia Cool proposeront des exercices et des conseils pour gérer le stress et l’anxiété naturellement, grâce à la pleine conscience, qui consiste à porter attention au moment présent, aux pensées, aux sentiments et aux sensations, de façon délibérée et sans jugement.

Ces programmes seront offerts aux parents, aux ados et aux écoles qui se seront inscrits au plus tard le 14 avril. Sophie Maffolini a réuni plusieurs intervenants pour les créer, dont sa plus jeune enseignante de méditation, Ève, 9 ans, fille d’une ancienne participante du programme Mindful Mafia version adulte, qui a intégré la méditation dans sa vie et qui offre, elle aussi, des séances par l’entremise de sa propre plateforme, Ève, Méditt et Samuze.

Vive la bienveillance

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait d’Ensemble – Un livre sur la bienveillance, texte d’Alison Green, préface d’Axel Scheffler, illustrations de Pippa Curnick, éditions Gründ

Avec de petits gestes, on peut aider les autres. C’est facile à oublier, quand on est pris dans le tourbillon de la vie et les soucis. L’illustrateur Axel Scheffler, créateur du personnage du Gruffalo, a fait appel à 37 autres artistes pour illustrer cet album sur la bienveillance. C’est diversifié, mais visuellement très inspirant, et chacun peut s’amuser à choisir son artiste préféré. À noter : le livre est vendu au bénéfice de l’association Three Peas, qui aide les migrants en Grèce.

Ensemble – Un livre sur la bienveillance, texte d’Alison Green, préface d’Axel Scheffler, traduction de Marie-Céline Mouraux, illustrations de 38 artistes, éditions Grün, dès 4 ans.