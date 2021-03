Changer nos habitudes de vie pour aller mieux

On ne peut pas dire « ça va bien aller », selon la Dre Julie St-Pierre, pédiatre et fondatrice des cliniques 180, spécialisées en obésité chez les jeunes. Faute de bonnes habitudes de vie, le système de santé des Québécois se dirige vers la banqueroute. Avec Redonner la santé à toute la famille, le livre qu’elle publie le 3 mars chez Édito, la médecin veut éduquer – et motiver – petits et grands à prendre soin d’eux. Entrevue en six points.