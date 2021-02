La pandémie a bouleversé nos vies, et cela s’est reflété dans les recherches effectuées sur Google en 2020. Mais au fil de la dernière année, les questions posées au plus célèbre moteur de recherche ont aussi évolué et ont pu donner des indications sur les comportements de la population et même sur les symptômes de la COVID-19, une maladie encore peu connue il y a quelques mois.

Le coronavirus avant la météo

On s’en doute, le temps qu’il fait dehors n’a pas été la préoccupation principale dans le monde en 2020. Pour la première fois, le temps (ou la météo), le sujet le plus recherché annuellement, a été détrôné par… le coronavirus, a indiqué Simon Rogers, éditeur en chef des données de Google News Lab, lors d’une présentation à la presse canadienne mercredi. Il n’est toutefois pas possible de connaître, en chiffre absolu, le nombre de recherches effectuées sur le sujet, l’entreprise californienne ne dévoilant pas ce type de données.

À l’échelle de la planète, dans les 12 derniers mois, le pic de recherches sur le coronavirus a été atteint du 22 au 28 mars 2020 (du 15 au 21 mars au Canada). On constate que la météo a repris le dessus à la fin de mai dans les recherches des Canadiens, pour être de nouveau déclassée début septembre, ce qui correspond à la période où la propagation du coronavirus a connu un ralentissement. Si l’infâme virus domine largement les recherches au Québec dans la dernière année, il en va autrement dans les provinces et territoires moins touchés comme le Nunavut, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires-du-Nord-Ouest, où la météo continue d’occuper une place plus importante.

DONNÉES TIRÉES DE GOOGLE TRENDS Comparatif des recherches portant sur le temps et sur le coronavirus, effectuées sur Google au Canada, dans les 12 derniers mois. Les données de Google Trends sont normalisées. Les chiffres sont classés sur une échelle de 0 à 100, selon la proportion d’un sujet par rapport à toutes les recherches portant sur tous les sujets.

Une autre question qui a été plus populaire que jamais auparavant selon Google : quel jour sommes-nous ? Les recherches liées à la spiritualité (Dieu, bonheur, empathie) ont aussi atteint des sommets, en regard de leur proportion par rapport à l’ensemble des sujets.

De quoi à comment ?

DONNÉES TIRÉES DE GOOGLE TRENDS Les sept questions les plus populaires au Québec en lien avec le coronavirus

« Une des choses que nous avons observées est à quel point le coronavirus est dans tout, souligne Simon Rogers. Il n’était pas seulement dans les questions liées à la santé ou au virus, mais il affectait le magasinage, les films, les sports, l’économie. »

Quand le virus a commencé à se répandre à travers le monde, les gens ont fait appel au moteur de recherche pour en apprendre plus sur le virus lui-même et sur la nature des symptômes de la maladie. Puis, des questions sur le « comment » sont apparues, et ce, partout dans le monde : comment fabriquer un masque, comment fabriquer du désinfectant, mais aussi comment faire du pain au levain et même du café Dalgona.

Les difficultés économiques vécues par les populations de divers pays se sont aussi reflétées dans leurs recherches. Et, signe encourageant, « nous avons remarqué un appétit pour des informations fiables », affirme Simon Rogers. « Plusieurs des recherches les plus fréquentes à propos du virus ont trait au masque, aux statistiques et aux CDC [Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis]. »

Perte d’odorat et autres prédictions

Comment les tendances observées par Google peuvent-elles donner des indicateurs sur l’avenir ? « Faire des prédictions était assez difficile dans le passé, mais c’est définitivement possible avec les données sur les tendances, dit Simon Rogers. C’est une chose que nous avons vue dans le secteur de l’économie alors que les gens ont commencé à chercher pour des demandes d’assurance-emploi avant de faire réellement ces réclamations. Les recherches sont toujours à l’avance sur les données officielles. »

Autre exemple : la perte d’odorat. Avant même que ce soit un symptôme reconnu de la COVID-19, Google avait observé une tendance.

Ces données sur les tendances sont offertes à tous, par pays, en temps réel, par l’entremise du site Google Trends. Google produit également un rapport quotidien sur les questions fréquemment posées qui peuvent être utilisées par les autorités de santé publique. « À notre connaissance, il y a un certain nombre d’autorités publiques qui utilisent ces données », affirme M. Rogers. Mais, selon lui, il n’appartient pas à Google d’être un lanceur d’alerte. « Notre rôle est principalement de rendre ces données disponibles pour que les gens puissent les utiliser eux-mêmes. »