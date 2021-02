Au plus creux d’un hiver sans repères, le festival Montréal en lumière nous revient tel un phare, autant pour les restaurants et les hôtels de la métropole que pour les citadins en grand manque de sorties. Une programmation simple, en trois volets, nous aidera à traverser le mois de mars en gourmandise.

Ève Dumas

La Presse

À moins d’un soudain revirement de situation, les salles à manger ne rouvriront pas pour le festival, non. Mais vous pourriez néanmoins choisir de déguster un repas dans un décor autre que celui de votre chez-vous, grâce au volet Couette et gastronomie. Une quinzaine d’hôtels y participent.

« Les hôtels souffrent énormément, présentement, regrette Julie Martel, chargée de projet à la programmation gastronomique de Montréal en lumière. On a eu envie de proposer aux Montréalais de voyager dans leur propre ville. En ce moment, l’offre de forfaits gastronomiques en chambre existe, mais elle est un peu éparpillée. On a voulu réunir le tout dans notre programmation et attirer l’attention sur cette belle activité, une des rares qui soient accessibles en ce moment ! »

Plusieurs établissements ont leur propre restaurant, comme Le Germain (Le Boulevardier), le William Gray (Maggie Oakes), l’Hôtel Nelligan (Verses Bistro), l’Hôtel Place d’Armes (Brasserie 701 et Kyo Bar japonais), le Sofitel (Renoir), le Reine Élizabeth (Rosélys), etc.

PHOTO FOURNIE PAR MONTRÉAL EN LUMIÈRE Vous pourriez manger un repas du restaurant Le Boulevardier dans ce décor de l’hôtel Le Germain.

D’autres font appel à des restaurateurs voisins ou amis pour offrir une expérience bien unique. C’est le cas du DoubleTree, en plein Quartier des spectacles, qui régalera ses clients d’un repas signé Menu Extra – les chouchous de l’heure – avec vue sur la place des Festivals. Le Monville s’allie à la foire gastronomique Le Central pour le repas du soir et au chouette café La Finca pour le petit-déjeuner, tandis que l’Intercontinental proposera un menu ensoleillé concocté par Helena Loureiro et Bertrand Jeanson. Au Boxotel, on s’associe à l’État-Major.

Repas à la maison

Vous préférez déguster un repas d’exception dans le confort de votre maison ? Ce sera évidemment possible grâce à la vingtaine de restaurants du volet Bonnes tables Air France. Les participants ne se contentent pas d’offrir un menu à emporter. Ils rivalisent de créativité pour créer des expériences plus complètes.

Le Virunga, par exemple, présentera un concert virtuel de l’artiste Moridja, à écouter avec son repas en cinq services. Sophie Tabet, du restaurant qui porte son prénom, s’est lancé comme défi de travailler le thé du Labrador, l’intégrant dans chacun des trois plats qu’elle concoctera.

D’autres se lancent dans les cours de cuisine virtuels. Le restaurant Pastel en proposera tous les samedis du festival (boîte d’ingrédients incluse, naturellement), de 16 h à 18 h, avec son chef Yoann Van Den Berg. Le Manitoba fournit aussi les ingrédients et le vin en accord pour un repas pour deux à faire à la maison avec la présence virtuelle et les bons conseils de son chef, Jean-Philippe Matheussen.

Ce n’est qu’un aperçu des alléchantes propositions de nos restaurateurs. Pour finir, Montréal en lumière a voulu donner aux « festivaliers » le goût de « manger leur écran », avec quatre webséries gratuites dont la réalisation est de grande qualité.

PHOTO FÉLIX RENAUD, FOURNIE PAR MONTRÉAL EN LUMIÈRE FouKi est un des invités de Vanessa Pilon dans la série Autour de la table.

Dans les épisodes d’Autour de la table, Vanessa Pilon dresse des portraits culinaires d’invités comme Mathieu Dufour, FouKi et Martha Wainwright. La brigade découverte met en relation des gourmands bien connus du public québécois, comme Kim Thùy et Benoit Roberge, avec des producteurs alimentaires d’ici. Chef en ébullition s’intéresse au processus de création d’un nouveau plat, avec les chefs Antonin Mousseau-Rivard, Anita Feng et Dyan Solomon, entre autres. Dans C’est l’heure de l’apéro, Vincent Sulfite nous fera découvrir des liquides alcoolisés de tout acabit.

Le volet gastronomique du 22e Montréal en lumière se tient du 4 au 28 mars. La programmation (numérique) de la Nuit blanche sera dévoilée le 8 mars.

