Saint-Valentin virtuelle pour un couple séparé par la pandémie

(New York) Courgettes, persil, oignons, et un cocktail à la main : tout est prêt pour préparer le traditionnel repas dominical que Brandon et Mari partagent depuis bientôt un an. Mais 6000 kilomètres séparent ces amoureux, qui se retrouvent uniquement par tablettes interposées : lui à New York, elle à Oslo.