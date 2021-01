Au-delà des mots

Le difficile parcours des proches aidants

Édith Fournier et Michel Carbonneau ont accompagné leur conjoint et conjointe respectifs atteints de la maladie d’Alzheimer. Pendant 14 ans. Un parcours empreint de tristesse et de tendresse, d’amour et de deuil, d’épuisement et de culpabilité. Avant de tourner la page sur Au-delà des mots, une conférence à deux voix qu’ils ont trimballée aux quatre coins du Québec, ils proposent une série documentaire en sept chapitres sur leur expérience de proches aidants.