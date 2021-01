(Munich) En pleine pandémie de COVID-19, une poignée de Munichois découvrent un loisir fort en frissons : la baignade hivernale dans les eaux de l’Eisbach, rivière glaciale de la capitale bavaroise.

Agence France-Presse

« L’Eisbach est l’un des rares lieux où l’on peut encore vivre quelque chose d’un peu fou », sourit Franz Mayr, un thérapeute de 35 ans qui pique une tête chaque semaine dans les eaux de la rivière qui passe au cœur de la cité du sud de l’Allemagne.

Depuis le début de cet hiver confiné, son groupe Instagram de baignade en eaux glaciales « Munich Hot Springs » a gagné en audience, avec près de 1700 abonnés, pour beaucoup arrivés ces derniers mois.

« Avec les piscines et les salles de sport fermées, nager dans l’eau glacée, c’est se fixer un défi malgré la pandémie », explique Franz Mayr.

En ce matin de janvier, bravant la brise, il n’est pas le seul à marcher pieds nus dans la neige pour se jeter à l’eau.

Sous le regard étonné — parfois effaré — des promeneurs déambulant dans ce parc du centre de Munich, huit nageurs se succèdent, enfilant tranquillement leur maillot de bain avant de faire quelques exercices de respiration, pour ensuite pleinement profiter de l’eau à 3 degrés.

« Détendu »

« Quand j’entre dans l’eau, j’ai l’impression que plein de petites aiguilles pénètrent ma peau », raconte Erina Hey, 38 ans, une habitante de Munich venue avec Franz Mayr.

« Deux minutes plus tard, la sensation disparaît et on est complètement détendu », promet-elle, un bonnet de laine sur la tête alors qu’elle se délasse dans la rivière.

Ce matin-là, Franz et Erina restent cinq minutes dans l’eau. « Certains jours c’est plus, d’autres moins », dit le trentenaire. « Et ce n’est en aucun cas une compétition, on y reste le temps qu’on veut ».

Si les amateurs assurent que la nage en eaux glacées améliore leur santé et leur humeur — certains disent même être ainsi sortis de dépression ou avoir guéri des blessures —, aucune étude scientifique de grande ampleur ne vient confirmer cela.

Et s’il est convaincu des bienfaits de la baignade pour sa santé, Franz Mayr appelle les néophytes à ne pas se lancer sans préparation.

« Il faut commencer doucement, en prenant des douches froides pendant une ou deux semaines ». Une manière pour les Bavarois de tester leur détermination — ou de décider que finalement, une baignade dans l’Eisbach pourra attendre l’été et ses délicieux 20 degrés.