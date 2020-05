Trois solutions de rechange à Scrabble GO

Seul, entre amis ou en famille, ces trois suggestions offrent la possibilité de jouer sur des applications de jeux de lettres qui ressemblent à Scrabble.

Stéphanie Morin

La Presse

Internet Scrabble Club

Ce site internet, à l’interface très (très !) rudimentaire, permet de jouer gratuitement en ligne contre un adversaire de notre choix, à condition que ce dernier soit aussi enregistré au club. Pour lancer la partie, il suffit d’appuyer sur le bouton Matcher et d’inscrire le nom d’utilisateur de l’adversaire en question, qui doit être en ligne lui aussi. À savoir : les parties sont chronométrées, mais il est possible de prolonger la durée de la partie pour ne pas se sentir pressé. La partie peut être suspendue puis reprise à tout moment. Le plateau de jeu est identique à celui du bon vieux Scrabble. Par contre, le site ne compte pas de dictionnaire ni de professeur pour nous guider vers de meilleurs mots à jouer. Il est aussi possible de participer à des matchs à plusieurs, en duplicate.

Mots entre amis (Words with Friends)

C’est sans doute l’application de jeux de lettres la plus utilisée après celle de Scrabble. Ici, tout le plaisir consiste à jouer en ligne contre nos connaissances, nos amis. Le plateau de jeu n’est pas identique à celui du Scrabble, la valeur des lettres n’est pas tout à fait la même (le L vaut 2, le F vaut 5), certains mots qui devraient être acceptés ne le sont pas… Reste tout de même que le jeu n’est pas trop différent du Scrabble original et l’interface n’est pas trop chargée, comme c’est le cas avec Scrabble GO. Un gros bémol toutefois : pour éviter la publicité entre deux tours, il faut payer 14 $ pour 30 jours…

Word Master Pro

Dans sa version payante (5,49 $), cette application permet de jouer contre l’ordinateur ou tour à tour avec un adversaire à qui on passe l’appareil. Impossible par contre de créer des parties en ligne. L’application permet de changer la configuration du plateau de jeu, mais aucun n’est exactement identique à celui du Scrabble original. Un professeur (appelé ici Master) suggère après chaque coup des mots qui auraient pu rapporter plus de points. Le fait de payer pour l’application supprime notamment les publicités. Si une version pour jouer en ligne devait être conçue, ce jeu s’avérerait une excellente solution de rechange à Scrabble GO.

