Ça fait maintenant plus d’un mois ici, à la résidence où j’habite, que tout a été arrêté : les activités, la salle à manger. Chacun est dans son appartement. On est pas mal isolés. Je suis toute seule ici à Montréal. Ma famille est à l’extérieur. Quand je suis entrée en maison de retraite, c’était justement pour avoir de la compagnie, rencontrer du monde, me faire des amis. Et là, chacun est confiné dans son appartement. On se téléphone. On s’envoie des courriels, mais ce n’est pas comme se voir en personne et se parler de vive voix. Je ne sors pas. Pas parce qu’on nous en empêche, mais si je sors et que je m’enrhume, je vais penser que j’ai le virus. On est devenus craintifs et on a presque peur de tout. C’est contraignant. Mais il y a toujours pire que nous. Quand je vois aux nouvelles ce qui se passe aux alentours, je me dis : « Dieu merci, on est bien protégés ici. » Mais c’est difficile. Deux bénévoles des Petits Frères me téléphonent assez souvent. Ça me fait du bien. On parle et on pense aux bons moments passés chez Les Petits Frères.