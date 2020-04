Solidaire un jour... solidaire toujours ?

Solidarité avec les travailleurs de la santé, les plus démunis, les personnes âgées, les camionneurs, les voisins... Dans tous les milieux, des initiatives, petites et grandes, naissent pour briser l’isolement et favoriser l’entraide en temps de pandémie. Plus que jamais, les Québécois sont solidaires. Une solidarité que plusieurs espèrent voir durer au-delà de la crise.