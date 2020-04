Front commun pour l’achat local en ligne

Avec le gouvernement de François Legault qui veut stimuler l’achat local, deux entrepreneurs et Dragons — Isabèle Chevalier et Georges Karam — lanceront plus tôt que prévu le site transactionnel Mazonequebec.com. Mais en période de confinement, est-ce acceptable d’un point de vue éthique de commander en ligne des produits québécois non essentiels ?