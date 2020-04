Il était une fois mon confinement

Il y a trois semaines, leur quotidien a été chamboulé comme celui de nous tous. Plus d’école, plus d’activités sportives et culturelles organisées, pas le droit de voir les amis. La Presse a demandé aux enfants comment se passe leur confinement. Nous publions aujourd’hui une sélection parmi les nombreux textes reçus. De courts récits qui montrent que les enfants peuvent être plus sages que bien des adultes !