Enfermés dans nos maisons

Nous n’avons plus aucune connexion

Cette maladie nous a détruits

Et nous en sommes tous démunis Même Legault nous l’a dit

Il faut rester dans notre pays

Pour diminuer cette infection

Et enrayer la transmission

On doit rester fort à travers cet inconfort

On doit s’unir ensemble et garder le sourire

Pour secourir l’âge d’or,

Mais surtout, les soutenir

Cuisiner, jouer, marcher, jaser, écouter, bouger

On est peut-être dévasté, mais ça va bien aller

Il faut rester sympathique et empathique,

Mais surtout pas dans la panique

Gardez vos distances, c’est une exigence

C’est seulement 2 mètres et non des kilomètres

Il ne faudrait surtout pas disparaître

Alors, restez devant votre fenêtre

Lavez vos mains et restez loin

C’est juste une petite mise au point

Pour l’ensemble des citoyens

Et surtout pour tous nos voisins

Affichez l’arc-en-ciel

Ça devrait être universel

Restons tous solidaires

Durant cette crise humanitaire.