Au fil des chantiers et des années qui passent, Montréal change. Ici, des immeubles ont poussé en grappe, là, des commerces résistent tant bien que mal aux affres du temps. Car si la ville se modernise, elle ne s’embellit pas toujours. Grâce aux archives de La Presse, le photographe Alain Roberge a pu montrer certaines de ces transformations. Et le résultat de l’exercice est parfois étonnant.

Alain Roberge

La Presse

« Depuis mon très jeune âge, je suis fasciné par l’évolution architecturale de Montréal, raconte le photographe Alain Roberge. Je me souviens de bâtiments qui n’existent plus : des pavillons d’Expo 67, de vieux bâtiments industriels du Sud-Ouest et des façades centenaires du centre-ville qui ont fait place à des constructions modernes. Pour ma mission, j’ai choisi dans les archives de La Presse des images qui ont entre 20 et 100 ans, pour ensuite aller sur le terrain et reproduire sensiblement les mêmes prises de vue. »