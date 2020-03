Devant la progression du coronavirus, la militante écologiste Greta Thunberg appelle à faire la grève en ligne pour le climat. Il suffit de publier une photo de soi avec le mot-clic #ClimateStrikeOnline (grève en ligne pour le climat), tous les vendredis.

Marie Allard

La Presse

La jeune Suédoise a, par ailleurs, annoncé que son père et elle se sont isolés, après avoir récemment ressenti des symptômes liés à la COVID-19. Pour mieux connaître Greta Thunberg, voici cinq livres à commander en ligne ou à emprunter virtuellement dans une bibliothèque.

IMAGE FOURNIE PAR L'ÉDITEUR Greta et les Géants, texte de Zoë Tucker, illustrations de Zoe Persico, traduction de Laurence Taillebois, éditions MultiMondes

IMAGES FOURNIES PAR L’ÉDITEUR Extrait de Greta et les Géants, texte de Zoë Tucker, illustrations de Zoe Persico, traduction de Laurence Taillebois, éditions MultiMondes 1 /2



Greta dans un conte

Inspiré par Greta Thunberg, ce conte aux jolies illustrations est imprimé sur du papier recyclé, de fabrication québécoise. Autre bon coup : pour chaque exemplaire vendu, un don correspondant à 2 % du prix de vente (soit 38 cents par album) est remis à 350.org, un mouvement visant à mettre fin à l’ère des combustibles fossiles. Après les fleurs, le pot : l’histoire naïve et banale de ce conte s’éloigne de la vie de la jeune Suédoise. On y voit une Greta qui s’oppose, dans la forêt, à l’abattage des arbres par les avides Géants — qui changeront leurs comportements très rapidement. Si c’était si facile…

Greta et les Géants, texte de Zoë Tucker, illustrations de Zoe Persico, traduction de Laurence Taillebois, éditions MultiMondes. Dès 4 ans.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Greta – La voix d’une génération, texte de Viviana Mazza, illustrations d’Elisa Macellari, traduction d’Isabelle Enderlein, Les Éditions Petit Homme

IMAGES FOURNIES PAR L’ÉDITEUR Extrait de Greta – La voix d’une génération, texte de Viviana Mazza, illustrations d’Elisa Macellari, traduction d’Isabelle Enderlein, Les Éditions Petit Homme 1 /2



Chouette biographie

Abondamment illustrée, cette biographie de Greta Thunberg conçue pour les préadolescents est aussi pertinente qu’agréable à lire. On y apprend que c’est à 8 ans que la Suédoise a d’abord entendu parler des changements climatiques. Elle n’y a pas cru, se disant que s’il y avait une menace aussi grave, tout le monde essaierait de résoudre le problème… C’est l’été 2018, le plus chaud vécu en Suède depuis que les températures sont répertoriées, qui l’a convaincue d’agir. On y lit aussi que Greta a été critiquée pour avoir mangé un sandwich emballé dans du plastique, lors d’un voyage de 32 heures en train pour rejoindre Davos, en Suisse. Parfait pour faire réfléchir le jeune lecteur, sans ton anxiogène.

Greta – La voix d’une génération, texte de Viviana Mazza, illustrations d’Elisa Macellari, traduction d’Isabelle Enderlein, Les Éditions Petit Homme. Dès 9 ans.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Héros en herbe, texte d’Amanda Li, illustrations d’Amy Blackwell, traduction d’Hélène Jutras, éditions Guy Saint-Jean

IMAGES FOURNIES PAR L’ÉDITEUR Extrait de Héros en herbe, texte d’Amanda Li, illustrations d’Amy Blackwell, traduction d’Hélène Jutras, éditions Guy Saint-Jean 1 /2



Héros inspirants

Courageux, les 29 enfants et adolescents présentés dans ce documentaire le sont tous. Le plus beau, c’est que leur détermination contribue à changer le monde. Il y a Greta Thunberg, dont le message est clair : il faut agir, maintenant — on le comprend mieux en ces temps de pandémie. Elle partage la vedette notamment avec Lizzie Velázquez, une jeune Américaine difforme qui lutte contre l’intimidation, et Ayesha Farooq, première femme pilote de chasse au Pakistan. Super pour donner aux enfants confiance en eux et en l’avenir, malgré tout.

Héros en herbe, texte d’Amanda Li, illustrations d’Amy Blackwell, traduction d’Hélène Jutras, éditions Guy Saint-Jean. Dès 9 ans.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Ces jeunes qui changent le monde, de Julieta Cánepa et Pierre Ducrozet, éditions De La Martinière Jeunesse

IMAGES FOURNIES PAR L’ÉDITEUR Extrait de Ces jeunes qui changent le monde, de Julieta Cánepa et Pierre Ducrozet, éditions De La Martinière Jeunesse 1 /2



Lutter pour changer le monde

Inspirés par Greta Thunberg et sa grève scolaire pour le climat, les auteurs de ce bouquin présentent 15 jeunes qui militent pour diverses causes. Il y a Greta, bien sûr, mais aussi les sœurs Melati et Isabel Wisjen, qui combattent la pollution plastique à Bali, Memory Banda du Malawi, qui s’oppose aux mariages d’enfants, et Joshua Wong, qui lutte contre l’oppression en Chine. Dynamique et diversifié, ce livre donne envie de rêver à un monde meilleur. Dommage qu’aucun jeune Québécois ne figure dans ce palmarès (ni dans Héros en herbe).

Ces jeunes qui changent le monde, de Julieta Cánepa et Pierre Ducrozet, éditions De La Martinière Jeunesse. Dès 12 ans.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Scènes du cœur, de Greta Thunberg, Svante Thunberg, Beata Ernman et Malena Ernman, éditions Kero

Cri du cœur d’une mère

C’est Malena Ernman, la mère de Greta Thunberg, qui s’exprime le plus dans cet essai de 350 pages, à réserver aux adultes et aux grands adolescents. En Suède, Malena Ernman est connue : chanteuse lyrique, elle a représenté son pays au concours Eurovision en 2009.

Dans ce récit crève-cœur, elle raconte la sensibilisation de sa famille aux changements climatiques, mais encore plus les difficultés de ses deux filles. Greta, dépressive et anorexique avant ses diagnostics d’autiste à haut rendement avec trouble obsessionnel compulsif (TOC), et Beata, vivant aussi avec divers troubles.

Au-delà de son histoire personnelle, Malena Ernman souligne que le mal-être est à l’échelle du monde. Qu’un élève sur quatre est exclu du système scolaire, que la santé psychique de tous est fragile. La solution, selon elle : le mouvement pour le climat, qui oblige à adopter un rythme moins effréné, pour lequel il faut renoncer à certains privilèges.

Scènes du cœur, de Greta Thunberg, Svante Thunberg, Beata Ernman et Malena Ernman, traduction d’Alex Fouillet, éditions Kero. Dès 16 ans.