Mine de rien, c’est aujourd’hui la Journée international du bonheur, décrétée par l’Organisation des Nations unies en 2012. La deuxième édition du Festival du bonheur de Montréal, qui devait se tenir ces jours-ci, a été remplacée par le Marathon virtuel du bonheur, qui réunira plusieurs artistes en direct sur Facebook ce vendredi.

Valérie Simard

La Presse

« Dans ce moment de fragilité, de doute, de peur, il devient d’autant plus important de s’unir », affirme Rossana Bruzzone, « coach en optimisme » et fondatrice de Mtllaplusheureuse, l’organisme qui est derrière l’événement, orchestré en collaboration avec le Mouvement de paix.

De 15 h à minuit, une quinzaine d’artistes du Québec, de la France et de l’Italie se relaieront pour offrir des performances artistiques en vidéo. La harpiste Anabelle Renzo, les chanteuses Laura Gagné et Daniela Fiorentino, la violoniste Eliza Moore et les musiciens italiens Angelo et Gianfrancesco Federico, deux frères dont la prestation depuis leur balcon du sud de l’Italie, a été remarquée sur Facebook, font partie des invités. Quatre peintres peindront aussi en direct tout au long de ce marathon.

Aussi au programme : réflexions et mots d’espoir, minute du bonheur et méditation, mini-séance de yoga du rire, atelier virtuel de cuisine pour les familles avec l’OBNL C’est moi le chef ! et une sélection de court-métrages produits par le Wapikoni Mobile.

Les vidéos demeureront disponibles sur la page Facebook de l’événement.