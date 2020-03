Interdiction des visites : comment rassurer les aînés ?

Vulnérables devant la COVID-19, les aînés sont aussi sujets à l’isolement. Devant l’interdiction des visites dans les hôpitaux, CHSLD et résidences privées pour personnes âgées, annoncée samedi par le premier ministre François Legault, et la demande faite aux personnes âgées de 70 ans et plus d’éviter de sortir de la maison, comment les rassurer et contrer leur isolement ?