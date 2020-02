Amsterdam envisage un complexe « érotique » pour transformer le Quartier rouge

(La Haye) Amsterdam envisage la construction d’un « complexe érotique » comprenant des clubs et des théâtres et d’autres prestations dédiées au sexe ou encore un hôtel pour prostituées afin de transformer la fameux Quartier rouge de la capitale néerlandaise et ses vitrines éclairées au néon.