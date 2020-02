Pour reprendre notre souffle, faire le plein d'énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Cuisine de rue et rando

Envie d’un petit repas sympa autour du feu et d’une rando à la belle étoile ? Pour la deuxième année, la SEPAQ organise des soirées festives au parc national des Îles-de-Boucherville tous les samedis jusqu’au 7 mars. Au menu : repas d’un camion de cuisine de rue, café, chocolat chaud, guimauves et randonnée dans le parc à la lueur des lanternes, avec un garde-parc naturaliste qui lira des extraits de Confessions animales – Bestiaire I et II de l’anthropologue Serge Bouchard. Il en coûte 23 $ pour les adultes, en plus du droit d’accès au parc, et 12 $ pour les enfants, taxes en sus. Il faut réserver (1 800 665-6527).

— Marie Tison, La Presse

Un classique de l'hiver

PHOTO FOURNIE PAR LE PARC JEAN-DRAPEAU Des acrobates du Cirque Éloize donnent deux représentations par jour à la Fête des neiges de Montréal.

La Fête des neiges de Montréal bat son plein à l’île Sainte-Hélène. Encore ce week-end et le suivant, petits et grands peuvent profiter d’une foule d’activités hivernales à l’Espace 67, nouveau terrain événementiel du parc Jean-Drapeau, situé juste à côté de l’ancien site de la Fête des neiges. Les nouveautés de cette année ? Des spectacles deux fois par jour offerts par des acrobates du Cirque Éloize ainsi qu’un sentier de 300 m pour patiner aux abords du fleuve. On retrouvera aussi les classiques glissages sur tube, comptant cette année 16 couloirs, et le populaire Bateau de glace, qui a été reconfiguré. La tyrolienne, la grande roue et les traîneaux à chiens ne sont pas de la fête cette année, mais on propose des initiations au ski, à la planche à neige et à la raquette. L’entrée sur le site est payante.

— Catherine Handfield, La Presse

Méditations audio pour enfants

PHOTO FOURNIE PAR ROSE BUDDHA Jean-François Pronovost – le comédien qui incarne le nouveau Passe-Montagne – prête sa voix amicale à cinq méditations et comptines pour enfants, dans l’appli Rose Buddha.

Jean-François Pronovost – le comédien qui incarne le nouveau Passe-Montagne – prête sa voix amicale à cinq méditations et comptines pour enfants. Ces courtes capsules audio permettent de retrouver le calme, de cultiver la gratitude, de développer la confiance en soi, etc.

Écrites par Madeleine Arcand, instructrice certifiée en méditation pour enfants, elles sont offertes sur l’application Rose Buddha, à un coût annuel de 3,99 $. La Presse a testé – et jugé fort agréable – la méditation pour trouver le sommeil, qui met en scène un papillon plaisant à imaginer.

— Marie Allard, La Presse

La peur de faire rire de soi

IMAGE TIRÉE DU SITE DE GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR Le grand secret de Rémi, texte de Guylaine Ouellet, illustrations de Béatrice Favereau, La Petite collection, Mammouth Rose/Guy Saint-Jean éditeur

Quand son ami lui offre de passer une semaine en camp de vacances, Rémi panique et rentre chez lui. À la maison, il pleure à chaudes larmes… À 7 ans, Rémi fait encore pipi au lit la nuit. Il ne veut donc pas aller au camp, avec un si lourd secret. Cet album parle d’énurésie – et plus largement de la peur de faire rire de soi, du respect de la différence et de la valeur de l’amitié.

À lire, avant d’inscrire ses enfants au camp, l’âme en paix.

— La Presse

Le grand secret de Rémi, texte de Guylaine Ouellet, illustrations deBéatrice Favereau, La Petite collection, Mammouth Rose/Guy Saint-Jean éditeur. Dès 6 ans.