Briser le code : parlons racisme

Il devait avoir 9 ans. Quelque part au primaire, Fabrice Vil a réalisé qu’en camouflant son accent, il arrivait à se faire plus d’amis. À la même époque, il a aussi constaté que ses lunchs ne « fittaient » pas à la cafétéria, et opté pour du baloney, plus typique, et surtout moins exotique. Anecdotique, vous dites ? Peut-être bien que non. Parlons-en.