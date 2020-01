L’image corporelle des femmes enceintes influencée par Facebook ?

En 2018, 74 % des femmes québécoises utilisaient Facebook — le réseau social le plus populaire dans la province, selon l’organisme de recherche CEFRIO. Véronique Bisson était du lot. Les photos de femmes enceintes sexy qu’elle voyait passer sur son fil Facebook l’ont interpellée. « Je me suis dit : “Mon Dieu, c’est intense ! Ça doit vraiment être confrontant pour certaines femmes enceintes” », se rappelle-t-elle. Dans le cadre d’un mémoire en sexologie présenté récemment à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle s’est intéressée à la complexe influence des réseaux sociaux sur l’image corporelle durant la grossesse. Un phénomène peu documenté, abordé ici en six points.