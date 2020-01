Pour reprendre notre souffle, faire le plein d'énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Courir dans le Montréal souterrain

Les coureurs courageux mais un peu frileux auront l’occasion de s’élancer sur des parcours aménagés dans les couloirs souterrains du centre-ville montréalais, le dimanche 2 février. Cette troisième édition de l’évènement BougeBouge 5KM Montréal souterrain proposera des courses d’un ou de cinq kilomètres, laquelle prendra son départ aux Cours Mont-Royal, transitera entre autres par la Place Ville Marie, la Place Bonaventure et se terminera au Complexe Desjardins. Le tout est organisé par l’organisme d’économie sociale fondé par la triathlète olympique Kathy Tremblay, qui vise à lutter contre l’inactivité physique. Familles, adultes et enfants sont les bienvenus sur ces sentiers carrelés inhabituels. La période d’inscriptions se clôturera une semaine avant le jour de l’évènement, soit le 25 janvier.

— Sylvain Sarrazin, La Presse

>Consultez le site de l’évènement

PHOTO FOURNIE PAR LA PÉPINIÈRE Les Jardineries passent en mode hivernal.

Les Jardineries en mode hivernal

Si vous étiez abonnés l’été dernier aux Jardineries, ce chouette « biergarten », projet de La Pépinière, situé au pied du Parc olympique, voici une bonne nouvelle : l’endroit revient en formule hivernale dès ce samedi, afin d’encourager petits et grands à jouer dehors grâce à diverses activités extérieures gratuites comme des mini-glissades ou un terrain de pétanque sur glace. Cette année, café et terrasse fermée seront à la disposition de ceux qui veulent se réchauffer, avec offres à boire et à manger. Différentes activités sont à l’horaire pour la journée d’ouverture, dont un atelier de tissage « ojos de dios » d’Ateliers Marine avec fils, laines, rubans et couleurs (11 h à 13 h) et un parcours d’aventure éphémère hivernal proposé par Le Lion et la souris (13 h à 16 h). En soirée, dès 17 h, animation musicale de Pull-Up Selecta, alors que ceux qui ont un petit creux pourront se sustenter avec de la fondue au fromage en baguette chaude ou des churros, accompagnés de chocolat et vin chauds. Les Jardineries en formule hivernale seront ouvertes tous les samedis et dimanches, jusqu’à la mi-mars.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

>Consultez la page Facebook des Jardineries

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Et si on partageait un peu ?, texte d’Anne Crahay, illustrations d’Amandine Laprun, collection Mes soucis s’en vont en chanson, éditions Albin Michel Jeunesse

Apprendre le partage

La tour de blocs ? C’est à moi, n’y touche pas. La fusée ? C’est à moi, tant pis pour toi. L’ours tout doux ? C’est à moi, c’est comme ça ! Cet album – qui fait partie d’une collection conçue pour aider les bambins à mieux comprendre leurs émotions – met en mots les notions de possession, de partage et d’ouverture aux autres. Une version chantée de la comptine du livre peut être écoutée en scannant un code QR placé à la fin de l’album.

— Marie Allard, La Presse

Et si on partageait un peu ?, texte d’Anne Crahay, illustrations d’Amandine Laprun, collection Mes soucis s’en vont en chanson, éditions Albin Michel Jeunesse. Dès 18 mois.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Pour cueillir des pommes gelées et en apprendre plus sur la fabrication de cidre de glace, c'est aux Vergers Lafrance, à Saint-Joseph-du-Lac qu'il faut aller.

Cueillir des pommes l’hiver

C’est le temps d’aller cueillir des pommes gelées et d’en apprendre plus sur la fabrication de cidre de glace aux Vergers Lafrance, à Saint-Joseph-du-Lac, au nord de Montréal. Ce week-end et le suivant, on donne un coup de main tout en profitant des lieux pour prendre un grand bol d’air frais. Des sentiers de randonnée, à découvrir à la marche ou en raquettes, sont aménagés sur la propriété et donnent accès à une vue imprenable sur la vallée. Il y aura également un bar extérieur avec jus de pomme chaud épicé et cidre de glace, tire de pomme sur neige, guimauves sur le feu, plats maison à déguster au Bistro Lafrance, puis visite de la cidrerie/distillerie.

— Ève Dumas, La Presse

>Consultez le site des Vergers Lafrance