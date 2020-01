Code de vie bienveillant au Collège d’Anjou

Jusqu’à cette année, le Collège d’Anjou ne badinait pas avec les règles. « Le règlement comptait 10 pages, c’était écrit petit, petit, petit, se souvient Stéphanie Lajoie, directrice des services aux élèves de ce collège privé. Plus tu as de règles précises, plus ça t’en prend. »