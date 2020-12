Ça va bien aller en 2021 ? Mode d’emploi pour y arriver

Vivement 2021, vous dites ? Plus que quelques jours et 2020 sera effectivement derrière nous, au sens mathématique du terme, mais pas forcément pandémique. Question de vous éviter d’amères déceptions, six réflexions à garder à tête pour commencer 2021 du bon (sage et réaliste) pied.